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😂Хотел дать взятку? Эллардайс нашел на поле купюру и предложил ее четвертому арбитру

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Сэм Эллардайс Сэм Эллардайс
Энди Мэдли
Футбол Футбол

Сумел сделать шоу из ничего.

В начале мая «Лидс», который отчаянно пытается остаться в АПЛ, внезапно уволил главного тренера Хави Грасию и назначил Сэма Эллардайса. Биг Сэм славится тем, что спасает команды от вылета. Правда, в последний раз с «Вест Бромвичем» проделать такой трюк он не смог и похоже, что не получится и во второй раз: со времени назначения Эллардайса «Лидс» провел три матча − два поражения («Сити» и сегодня «Вест Хэм») и одна ничья («Ньюкасл»).

Когда в сегодняшней игре против «Вест Хэма» на табло было 1:0 в пользу «Лидса», на Биг Сэма внезапно напало чувство большой щедрости. На границе технической зоны тренер заметил 5 фунтов, поднял купюру и предложил ее четвертому судье Энди Мэдли.

Мэдли в шутку оттолкнул Эллардайса, а потом жестом показал ему, чтобы тот вернулся в свою зону.

Сэм послушался и попытался всучить купюру помощнику Карлу Робинсону. Тот также отказался, после чего Биг Сэм спрятал деньги в карман и удовлетворенно рассмеялся.

Болельщики заценили то, что произошло на границе поля:

💭 Биг Сэм нашел на газоне весь летний трансферный бюджет «Тоттенхэма»;

💭 Это мир Биг Сэма, а мы в нем просто живем.

💭 Этот человек заслуживает того, чтобы остаться в лиге.

3 комментария

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Port Royal
Это еще быть может Биг Сэм так обстебал историю своего увольнения из сборной Англии, крутой мужик без комплексов
+10
-2
+8
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Bogdashka Pofigist
Пока вы смеётесь над ним, этот монстр тихо делает из Аустайдеров машины для убийств
+2
0
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Vladzislav Zhurkevich
вот только Лидс все равно вылетит
+1
-1
0
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