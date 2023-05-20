Сумел сделать шоу из ничего.

В начале мая «Лидс», который отчаянно пытается остаться в АПЛ, внезапно уволил главного тренера Хави Грасию и назначил Сэма Эллардайса. Биг Сэм славится тем, что спасает команды от вылета. Правда, в последний раз с «Вест Бромвичем» проделать такой трюк он не смог и похоже, что не получится и во второй раз: со времени назначения Эллардайса «Лидс» провел три матча − два поражения («Сити» и сегодня «Вест Хэм») и одна ничья («Ньюкасл»).

Когда в сегодняшней игре против «Вест Хэма» на табло было 1:0 в пользу «Лидса», на Биг Сэма внезапно напало чувство большой щедрости. На границе технической зоны тренер заметил 5 фунтов, поднял купюру и предложил ее четвертому судье Энди Мэдли.

Мэдли в шутку оттолкнул Эллардайса, а потом жестом показал ему, чтобы тот вернулся в свою зону.

Сэм послушался и попытался всучить купюру помощнику Карлу Робинсону. Тот также отказался, после чего Биг Сэм спрятал деньги в карман и удовлетворенно рассмеялся.

Болельщики заценили то, что произошло на границе поля:

💭 Биг Сэм нашел на газоне весь летний трансферный бюджет «Тоттенхэма»;

💭 Это мир Биг Сэма, а мы в нем просто живем.

💭 Этот человек заслуживает того, чтобы остаться в лиге.