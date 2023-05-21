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Праздника не получилось. Пеп Гвардиола конфисковал 60 бутылок шампанского, доставленных для игроков «Манчестер Сити» после победы над «Реалом»

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Зато завтра будет можно!

В среду на «Этихаде» конфисковали 60 бутылок шампанского, доставленных игрокам «Манчестер Сити» после их победы над «Реалом».

«Сити» во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов, с блеском разгромив «Реал Мадрид» со счетом 4:0 в ответном матче на «Этихаде». И все члены команды, естественно, посчитали это отличным поводом для праздника.

Однако у Пепа были другие планы.

По информации от Daily Mail, «сотрудники службы безопасности изъяли 60 бутылок шампанского, которые были заказаны для домашней раздевалки» после матча в среду. Гвардиола запретил празднование до тех пор, пока они не выиграют первый трофей в погоне за треблом.

Сотрудникам клуба «сказали, что шампанское было отправлено по ошибке персоналом службы гостеприимства» и что оно «предназначалось для доставки в раздевалку в воскресенье», когда «Сити», как предполагалось, выиграет титул, победив «Челси».

 

Однако все произошло немного раньше. Сегодня «горожане» досрочно стали чемпионами Премьер-лиги после того, как «Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:0.

Следующей целью будет победа в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» 3 июня, а неделей позже все внимание переключится на финал Лиги чемпионов против «Интерна» в Стамбуле.

Хоть Пеп и не дал игрокам волю в прошедшую среду, теперь у них появился абсолютно заслуженный повод для праздника, с которым не поспорит даже он.

Завтра Гвардиола наверняка первым откроет шампанское 🍾

13 комментариев

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e069tk
Ответ dizverst
Что за новая команда "ИнтерН"??)))
ну это где Лобанов и Ко, Люба медсестра, а Быков главный тренер
+23
0
+23
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dizverst
Что за новая команда "ИнтерН"??)))
+10
0
+10
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Артем Дорохин
Правильно сначала взять ЛЧ и Кубок Англии а потом в загул на мясяц.
+7
0
+7
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Spail
Ответ Leo Messi
Когда кубок возьмём потом гулять можно !!!
Холланд, ты?
+3
0
+3
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tankstar
Ответ dizverst
Что за новая команда "ИнтерН"??)))
Тоже поржал. Видимо один из Быковских решил с Сити зарубиться
+2
0
+2
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Leo Messi
Когда кубок возьмём потом гулять можно !!!
+1
0
+1
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Артем Дорохин
Интерны против Манчестера интересный сериал бы получился
+1
0
+1
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Адиль Канатов
Знает что не сможет обыграть Интернационале, поэтому и забрал
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masti Tu hastam
С победой пацаны...
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tankstar
Ответ e069tk
ну это где Лобанов и Ко, Люба медсестра, а Быков главный тренер
Ахаха
0
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Ваня Колобов
Ответ dizverst
Что за новая команда "ИнтерН"??)))
Это команда таких же душнил, как вы.
0
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Кикикики
Ответ e069tk
ну это где Лобанов и Ко, Люба медсестра, а Быков главный тренер
🤣
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Ваня Колобов
Ответ Артем Дорохин
Интерны против Манчестера интересный сериал бы получился
Вахвахвах! Какая шутка!
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