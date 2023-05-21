13 комментариев

Зато завтра будет можно!

В среду на «Этихаде» конфисковали 60 бутылок шампанского, доставленных игрокам «Манчестер Сити» после их победы над «Реалом».

«Сити» во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов, с блеском разгромив «Реал Мадрид» со счетом 4:0 в ответном матче на «Этихаде». И все члены команды, естественно, посчитали это отличным поводом для праздника.

Однако у Пепа были другие планы.

По информации от Daily Mail, «сотрудники службы безопасности изъяли 60 бутылок шампанского, которые были заказаны для домашней раздевалки» после матча в среду. Гвардиола запретил празднование до тех пор, пока они не выиграют первый трофей в погоне за треблом.

Сотрудникам клуба «сказали, что шампанское было отправлено по ошибке персоналом службы гостеприимства» и что оно «предназначалось для доставки в раздевалку в воскресенье», когда «Сити», как предполагалось, выиграет титул, победив «Челси».

Однако все произошло немного раньше. Сегодня «горожане» досрочно стали чемпионами Премьер-лиги после того, как «Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:0.

Следующей целью будет победа в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» 3 июня, а неделей позже все внимание переключится на финал Лиги чемпионов против «Интерна» в Стамбуле.

Хоть Пеп и не дал игрокам волю в прошедшую среду, теперь у них появился абсолютно заслуженный повод для праздника, с которым не поспорит даже он.

Завтра Гвардиола наверняка первым откроет шампанское 🍾