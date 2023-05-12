Сообщает Мэтт Лоу. А Фабрицио Романо подтверждает.

«Челси» согласовал условия контракт с Маурисио Почеттино, сообщает журналист Мэтт Лоу.

Аргентинец подпишет контракт с синими в ближайшие дни. Так же будет официальное объявление.

51-летний специалист начнет работать с командой в июне. Фрэнк Лэмпард завершит сезон 2022/23 в качестве временного тренера.

Напомним, что Почеттино не работал главным тренером с июля 2022 года, когда покинул «ПСЖ».

Инсайдер Фабрицио Романо также подтвердил слухи.