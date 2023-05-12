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💣💣💣 «Челси» согласовал контракт с Почеттино. В ближайшие дни будет официальное объявление клуба

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Сообщает Мэтт Лоу. А Фабрицио Романо подтверждает.

«Челси» согласовал условия контракт с Маурисио Почеттино, сообщает журналист Мэтт Лоу.

Аргентинец подпишет контракт с синими в ближайшие дни. Так же будет официальное объявление.

JUST IN: Chelsea 'agree terms' with Pochettino, announcement date named

51-летний специалист начнет работать с командой в июне. Фрэнк Лэмпард завершит сезон 2022/23 в качестве временного тренера.

Напомним, что Почеттино не работал главным тренером с июля 2022 года, когда покинул «ПСЖ».

Инсайдер Фабрицио Романо также подтвердил слухи.

4 комментария

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Евгений Блажес
Ответ theDemon
С таким-то составом... Дорога в никуда!
Столько слов про состав, по сути никаких супер топовых приобретений не было. Сильные Бен и Рис, Нголо и Энцо. Все остальные либо переоцененные, либо старые, либо никакущие.
+1
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Glukinho
В РПЛ это называют "круговорот физруков"
+1
-1
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theDemon
С таким-то составом... Дорога в никуда!
0
0
0
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