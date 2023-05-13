In English, please
Блог

«Мы – синие, это «Челси», и мы останемся здесь». Жена Тиаго Силвы опровергла слухи о возможном уходе бразильца из « Челси»

Клубы Клубы
Челси Челси
Тиаго Силва Тиаго Силва
Футбол Футбол

Они остаются.

«Мы – моя семья, мой муж, мои дети и я, мы очень, очень счастливы здесь, в Лондоне и в «Челси». Мы – синие, это «Челси», и мы останемся здесь! Вперед, синие!» – написал жена Тиаго Силвы в соцсетях.

Ранее были слухи о возможном уходе бразильца из «Челси». Но, судя по всему, болельщики могут выдохнуть – он остается.

Who is Thiago Silva's wife Isabella da Silva? All you need to know about the famous couple

Текущий контракт Тиаго Силвы с «Челси» истекает в 2024 году. Ветеран подписал новое соглашение в феврале.

Все довольны?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Хороший
Лучшая новость с начала 2023 года
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий