Они остаются.

«Мы – моя семья, мой муж, мои дети и я, мы очень, очень счастливы здесь, в Лондоне и в «Челси». Мы – синие, это «Челси», и мы останемся здесь! Вперед, синие!» – написал жена Тиаго Силвы в соцсетях.

Ранее были слухи о возможном уходе бразильца из «Челси». Но, судя по всему, болельщики могут выдохнуть – он остается.

Текущий контракт Тиаго Силвы с «Челси» истекает в 2024 году. Ветеран подписал новое соглашение в феврале.

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