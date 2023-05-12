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Тевес выбрал три лучших клуба мира. Болельщики «Юнайтед» посчитали такие слова довольно странными

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Карлос Тевес Карлос Тевес
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
Футбол Футбол

Играл лишь в двух из них.

Во время интервью TyC Sports бывший форвард «Сити» и «Юнайтед» Карлос Тевес обсуждал развитие молодого игрока Алехандро Гарначо, который в этом сезоне благодаря Эрику тен Хагу получил достаточно много игрового времени. Затем аргентинец перевел разговор немного в другую плоскость, вызвав недоумение у болельщиков.

«Гарначо хорош. Чтобы играть за «Юнайтед», нужно быть хорошим. Он играет за один из трех лучших клубов мира. Это «Мадрид», «Сити» и «Юнайтед». Аргентинцам нелегко влиться в эту культуру. Для того, чтобы играть там, нужно быть великолепным».

Назвав «Сити» одним из трех крупнейших клубов мира, аргентинец налил бензина в костер дискуссии. Болельщики «Юнайтед» не оценили такой выбор.

💭 О чем это он? Про «Сити» это шутка такая?

💭 Братан добавил «Сити», чтобы убедить себя, что поступил тогда правильно.

💭 Подсунул всем нам «Сити», как будто бы мы не заметим.

💭 Все было хорошо, пока я не увидел «Сити».

💭 Говорит про большие клубы мира, а потом бац, и упоминает «Сити». Нехорошо, Карлос!

💭 «Юнайтед», «Мадрид» и ктоооо??

💭 «Сити» не входит в число топ-клубов мира, мистер Тевес. Мы говорим о мире... История, титула, фан-база, узнаваемость. Заткнись и уйди с глаз.

Манкунианцев можно понять, ведь Карлитос поиграл за оба манчестерских клуба, а затем отметился довольно неприятными словами в адрес «красных дьяволов». Однако при этом нельзя отдать должное «Сити», который за последние годы вошел в число топ-клубов мира.

3 комментария

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MUSA17
Если он говорит про лучшие клубы прямо сейчас, то эти комментаторы должны радоваться, что он вообще назвал мю
+10
-2
+8
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QWertY
Тевес мог бы затаить обиду на клуб, все таки МЮ сделал большую ошибку(как по мне) выбрав Бербу, а не его. Но Карлито мужик
+1
-1
0
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mansur_axe
Середняк в виде МЮ ещё и обиделся, ахахахахаха
+1
-1
0
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