Энди Хайнс уже давно судит низшие английские дивизионы.

7 мая в матче первой английской лиги «Линкольн Сити» принимал у себя «Шрусбери Таун» - хозяева забили единственный матч на 72-й минуте, а на 89-й остались в большинстве и спокойно довели матч до победы.

Судил игру колоритный Энди Хайнс - он уже больше 10 лет судит английский футбол, но до АПЛ его так и не допускают.

Интересно, что год назад Хайнс уже удалял игрока «Шрусбери» - тогда красный свет перед собой увидел Том Флэнаган. В мате с «Арлингтоном» он сначала заработал предупреждение, но судье не понравилось, что футболист слишком много говорит.

«Одна желтая за толчок, одна за несогласие с решение, а вот красная - увидимся позже», - так мотивировал свое решение Хайнс. Игрок, как видно, просто опешил.