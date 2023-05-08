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Английский арбитр регулярно показывает красные карточки игрокам «Шрусбери»: иногда сам придумывает поводы для этого🟡🟡🔴

Энди Хэйнс
Том Флэнаган
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Энди Хайнс уже давно судит низшие английские дивизионы.

7 мая в матче первой английской лиги «Линкольн Сити» принимал у себя «Шрусбери Таун» - хозяева забили единственный матч на 72-й минуте, а на 89-й остались в большинстве и спокойно довели матч до победы.

Судил игру колоритный Энди Хайнс - он уже больше 10 лет судит английский футбол, но до АПЛ его так и не допускают.

MATCH OFFICIALS: Oldham Athletic vs. Morecambe - News - Oldham Athletic

Интересно, что год назад Хайнс уже удалял игрока «Шрусбери» - тогда красный свет перед собой увидел Том Флэнаган. В мате с «Арлингтоном» он сначала заработал предупреждение, но судье не понравилось, что футболист слишком много говорит.

«Одна желтая за толчок, одна за несогласие с решение, а вот красная - увидимся позже», - так мотивировал свое решение Хайнс. Игрок, как видно, просто опешил.

2 комментария

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fellx
Если перевести это на "Ла Лиговский", то игроки сами провоцируют арбитра на такие решения
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Евгений Цыбулин
Где такой арбитр,для Соболева?)))
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