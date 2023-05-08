In English, please
Блог

Жена Джаки хочет вернуться в Германию. Про нее Гранит говорил: «Золотой мяч» – это чудо, золотая жена – это рай!»

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Гранит Джака Гранит Джака
Арсенал Арсенал
Байер Байер
Футбол Футбол

По данным немецкого издания Kicker, жена Гранита Джаки твердо намерена вернуться в Германию этим летом. Инсайд проскользнул на фоне сообщений о том, что леверкузенский «Байер» хочет подписать Джаку.

Контракт 30-летнего полузащитника истекает следующим летом, и Микель Артета, как сообщается, не будет препятствовать его уходу.

Джака познакомился со своей женой во время игры за мюнхенгладбахскую «Боруссию».

Через год футболист с девушкой переехали в Лондон, а в 2017-м пара сыграла свадьбу. Позднее Джака выдал знаменитую фразу: «Золотой мяч» – это чудо, золотая жена – это рай!»

SportMob – Facts about Leonita Lekaj, Granit Xhaka's wife
Леонита Лекай: роскошные фото красивой жены полузащитник

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петр
Ответ klet
Странно, а почему не в так почитаемую и любимую Джакой Албанию?
Видимо, Албанию проще и приятнее любить на расстоянии))))
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aya
Симпатичная жена, надо слушаться! ))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
klet
Странно, а почему не в так почитаемую и любимую Джакой Албанию?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garap83@ukr.net
Красивая женщина
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
созрела для больших перцев
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бальзам Биттнера
Будешь золотой, когда муж на $$$ Обычно лезет, когда у мужа ₽
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий