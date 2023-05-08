7 комментариев

По данным немецкого издания Kicker, жена Гранита Джаки твердо намерена вернуться в Германию этим летом. Инсайд проскользнул на фоне сообщений о том, что леверкузенский «Байер» хочет подписать Джаку.

Контракт 30-летнего полузащитника истекает следующим летом, и Микель Артета, как сообщается, не будет препятствовать его уходу.

Джака познакомился со своей женой во время игры за мюнхенгладбахскую «Боруссию».

Через год футболист с девушкой переехали в Лондон, а в 2017-м пара сыграла свадьбу. Позднее Джака выдал знаменитую фразу: «Золотой мяч» – это чудо, золотая жена – это рай!»