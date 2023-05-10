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«Да его просто не узнать!» Джеймс Милнер сыграл в гольф с бывшим партнером по «Лидсу» - болельщики долго гадали, кто это

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А вы сразу признали блондина?

Неузнаваемая бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и «Лидса» присоединилась к Джеймсу Милнеру на мероприятии по гольфу

В рамках время серии игр Icons Golf Series, проходившей в Национальном гольф-клубе Liberty Джеймс Милнер неожиданно встретился с Аланом Смитом, которого было почти не узнать.

Они вместе сделали селфи на поле для гольфа, но фанатам потребовалось некоторое время, чтобы распознать личность второго игрока.

Один из болельщиков написал в комментариях: «Мне потребовалось некоторое время, чтобы их узнать. Думаю, это из-за их кепок, они выглядят как пара американских «рейнджеров» в этих костюмах».

«Отлично выглядишь, Смадж! Другой парень тоже не так уж плох», — добавил второй.

James Milner and Alan Smith at Leeds United. December 2002. - Planet Football

Алан Смит сделал карьеру в «Лидс Юнайтед» - он сыграл решающую роль в успешном выступлении «Лидса» в Лиге чемпионов в 2001 году. Милнер является выпускником клубной академии «Лидса», он попал в основную команду в 2002 году, со Смитом они играли вместе на протяжении 2 сезонов.

10 комментариев

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А.В. Бубнов
Я уж подумал, что это будет тест - узнай после 2 литров пива, где Милнер)
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defmachine
Крутяк, помню в Фифе тех лет всегда себе покупал Алана Смита))
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Dj_dale
Сходу угадал, что это Смит, потому что из того поколения первым вспомнил именно его
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Руслан Чесебиев
Афигеть! Не узнать его по фото
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Dm Kznts
Смитяра !!
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Ramisik
Милнер похож на майора Зубова из сериала Солдаты.
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Тюменский медвежонок
Алан Смит очень крутой игрок, гол Роме в ЛЧ навсегда в памяти и его эмоции и в АПЛ красоту забивал за МЮ, классный игрок, с харизмой
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KTK
Это же Тэд Лассо!
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Ненавидящий2.0
Ответ Dj_dale
Сходу угадал, что это Смит, потому что из того поколения первым вспомнил именно его
я единственное, что понял, что это не Радебе))
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