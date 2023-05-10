10 комментариев

А вы сразу признали блондина?

В рамках время серии игр Icons Golf Series, проходившей в Национальном гольф-клубе Liberty Джеймс Милнер неожиданно встретился с Аланом Смитом, которого было почти не узнать.

Они вместе сделали селфи на поле для гольфа, но фанатам потребовалось некоторое время, чтобы распознать личность второго игрока.

Один из болельщиков написал в комментариях: «Мне потребовалось некоторое время, чтобы их узнать. Думаю, это из-за их кепок, они выглядят как пара американских «рейнджеров» в этих костюмах».

«Отлично выглядишь, Смадж! Другой парень тоже не так уж плох», — добавил второй.

Алан Смит сделал карьеру в «Лидс Юнайтед» - он сыграл решающую роль в успешном выступлении «Лидса» в Лиге чемпионов в 2001 году. Милнер является выпускником клубной академии «Лидса», он попал в основную команду в 2002 году, со Смитом они играли вместе на протяжении 2 сезонов.