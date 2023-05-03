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Самый счастливый человек на свете😍 Кэлвин Филипс буквально светился, когда его выпустили на поле на одну минуту

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Не частое это явление в этом сезоне.

Филлипс перешел в «Сити» из «Лидса» прошлым летом - за его трансфер заплатили 42 миллиона фунтов.

В этом сезоне АПЛ на счету англичанина 103 игровых минуты и ни одного результативного действия. 103 минуты - это с учетом одной, на которую его выпустили в недавнем матче с «Вест Хэмом» - к тому моменту игра была сделана, «Сити» вел 3:07

Но даже одной минуте Кэлвин был безумно счастлив😍😍😍

12 комментариев

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Grigoriy Kor
Не удивлюсь, если в следующем сезоне у Гвардиолы он станет основным на позиции ложного защитника в инвертированной схеме без защитников.
+46
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+46
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выходец из убежища
Ответ Godare88
И в этом весь сити платить за 103 минуты 42 миллиона и плюс личку, наверно, как пол основы Лидса в сумме получают. А гений гвардиола.
В Сити игроки часто раскрываются на 2-3 сезон. Стоунза и Аке тоже когда-то считали неудачными трансферами.
+4
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+4
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Спартак Уокер
Ну а что ему ещё остаётся делать когда он запасной игрок
+3
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funkey 007
вел 3:07)
+3
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+3
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Нил Лащенко
Ответ Grigoriy Kor
Не удивлюсь, если в следующем сезоне у Гвардиолы он станет основным на позиции ложного защитника в инвертированной схеме без защитников.
В роли ложной десятки
+2
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AsperChelsea
Что за счёт такой 3:07 ахаха, ну такую очевидную ошибку как можно не заметить?)
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AsperChelsea
Ответ funkey 007
вел 3:07)
Типа Вестхэм забил 0,7 гола)))
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#SharkTeam
Ответ kl139
Он радуется тому, что Гвардиола выпускает игроков со скамейки, чтобы в протоколе матча пошла статистика игрового времени, чтобы потом получить медаль АПЛ
У Кэлвина уже 8-й матч. Кстати, там только Ортега мало сыграл для медали. Может поэтому Пеп и начал его выпускать? Не удивлюсь если будут замены вратаря в оставшихся матчах
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Артур Мкртычян
Ответ #SharkTeam
У Кэлвина уже 8-й матч. Кстати, там только Ортега мало сыграл для медали. Может поэтому Пеп и начал его выпускать? Не удивлюсь если будут замены вратаря в оставшихся матчах
да вроде если клуб попросит, и так будет медаль.
не?
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Pirmuhammet Ahmedow
Ответ #SharkTeam
У Кэлвина уже 8-й матч. Кстати, там только Ортега мало сыграл для медали. Может поэтому Пеп и начал его выпускать? Не удивлюсь если будут замены вратаря в оставшихся матчах
К вратарям это правило относиться как то по другому, советую почитать сводку правил АПЛ по этому поводу
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