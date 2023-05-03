12 комментариев

Не частое это явление в этом сезоне.

Филлипс перешел в «Сити» из «Лидса» прошлым летом - за его трансфер заплатили 42 миллиона фунтов.

В этом сезоне АПЛ на счету англичанина 103 игровых минуты и ни одного результативного действия. 103 минуты - это с учетом одной, на которую его выпустили в недавнем матче с «Вест Хэмом» - к тому моменту игра была сделана, «Сити» вел 3:07

Но даже одной минуте Кэлвин был безумно счастлив😍😍😍