Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал решение оставить Жоау Феликса на скамейке запасных в матче с «Арсеналом».

«У него огромный талант. Мне все еще нужно найти четкую структуру. У него нет четкой позиции, если вас интересует, где он сам хочет играть.

Возможно, что он не девятка, но мне нужна именно девятка, чтобы играть в тот футбол, который я хочу видеть. Каким бы ни было его будущее, я этого не знаю», - заявил наставник «Челси» Sky Sports.

Добавим, что Феликс присоединился к лондонцам зимой. Португалец принял участие в 12 матчах АПЛ, забив два мяча.