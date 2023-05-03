Украинец надолго стал «любимчиком» фанатов «Арсенала».

«Арсенал» добился уверенной победы в лондонском дерби во вторник вечером – «канониры» одолели «Челси» 3:1.

А в одном из эпизодов ближе к концу игры кто-то из фанатов направил лазерный в глаза нападающему «Челси» Михаилу Мудрику, кроме того домашние болельщики освистали игрока.

Мудрик был на грани подписания контракта с «канонирами» в январском трансферном окне, но «Челси» перехватил 22-летнего футболиста.

После матча Мудрик иронично отреагировал на поведение болельщиков у себя в сторис.