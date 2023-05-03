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📸Попало на камеру: болельщики «Арсенала» светили лазером в глаза Михаилу Мудрику во время матча на «Эмирэйтс»

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Украинец надолго стал «любимчиком» фанатов «Арсенала».

«Арсенал» добился уверенной победы в лондонском дерби во вторник вечером – «канониры» одолели «Челси» 3:1.

А в одном из эпизодов ближе к концу игры кто-то из фанатов направил лазерный в глаза нападающему «Челси» Михаилу Мудрику, кроме того домашние болельщики освистали игрока.

Мудрик был на грани подписания контракта с «канонирами» в январском трансферном окне, но «Челси» перехватил 22-летнего футболиста.

После матча Мудрик иронично отреагировал на поведение болельщиков у себя в сторис.

 

5 комментариев

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DolJun
странные ребята эти болелы арсенала, челси буквально спас их, вынудив перевести внимание на троссара, который вписался как влитой, а они весь матч освистывали мудрика и светили ему лазером в глаза.
+15
-2
+13
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Radik_2.0
сенсационная новость, ведь мудрик стал первым игроком в истории футбола, кому светили в лицо
+3
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Бухгалтер2021
поэтому и не перешел в арсенал..какой клуб такие и болельщики
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Доминатор3000
Ответ DolJun
странные ребята эти болелы арсенала, челси буквально спас их, вынудив перевести внимание на троссара, который вписался как влитой, а они весь матч освистывали мудрика и светили ему лазером в глаза.
Неадекватов везде хватает.
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Yri Yrov
Ответ DolJun
странные ребята эти болелы арсенала, челси буквально спас их, вынудив перевести внимание на троссара, который вписался как влитой, а они весь матч освистывали мудрика и светили ему лазером в глаза.
а вдруг мудрик заиграл бы у Микеля
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