📸Попало на камеру: болельщики «Арсенала» светили лазером в глаза Михаилу Мудрику во время матча на «Эмирэйтс»
Украинец надолго стал «любимчиком» фанатов «Арсенала».
«Арсенал» добился уверенной победы в лондонском дерби во вторник вечером – «канониры» одолели «Челси» 3:1.
А в одном из эпизодов ближе к концу игры кто-то из фанатов направил лазерный в глаза нападающему «Челси» Михаилу Мудрику, кроме того домашние болельщики освистали игрока.
Мудрик был на грани подписания контракта с «канонирами» в январском трансферном окне, но «Челси» перехватил 22-летнего футболиста.
После матча Мудрик иронично отреагировал на поведение болельщиков у себя в сторис.
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