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Как нельзя поступать с собственными болельщиками: игроки «Лидса» проигнорировали фанатов после очередного поражения🤬🤬🤬

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У бывшей команды Марсело Бьелсы проблемы.

Отец болельщика «Лидс Юнайтед» ответил после того, как игроков раскритиковали за «игнорирование» болельщиков

Последний раз «Лидс» побеждал в начале апреля, а в последних пяти матчах у команды 4 поражения и одна ничья. На текущий момент «Лидс» находится в одно очке от зоны вылета.

А после поражения от «Борнмута» с разгромным счетом 1:4 игроки еще и повели себя крайне некрасиво – никто из них не подошел к болельщикам, которые ждали команду в лобби отеля. Полный игнор и ни одного автографа.

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