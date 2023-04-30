У бывшей команды Марсело Бьелсы проблемы.

Последний раз «Лидс» побеждал в начале апреля, а в последних пяти матчах у команды 4 поражения и одна ничья. На текущий момент «Лидс» находится в одно очке от зоны вылета.

А после поражения от «Борнмута» с разгромным счетом 1:4 игроки еще и повели себя крайне некрасиво – никто из них не подошел к болельщикам, которые ждали команду в лобби отеля. Полный игнор и ни одного автографа.