Видят в нем приличное усиление.

Совладельцы «Рексхэма» Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни утверждают, что их попытки соблазнить Гарета Бэйла на переход в клуб вполне законны. Пара звезд Голливуда начала дразнить легенду Уэльса сразу после получения повышения в классе. Бэйл объявил об окончании карьеры сразу после чемпионата мира 2022 года.

Гарет присоединился к поздравлениям «Рексхэма» и получил от МакЭлхенни сразу несколько предложений: во-первых, сыграть партию в гольф, а во-вторых, намекнул, что тому следует возобновить карьеру и насладиться «последним волшебным сезоном».

Рейнольдс не стал стоять в стороне и дал обещание валлийцу, а затем разместил отфотошопленное изображение Бэйла в форме «Рексхэма». Фанаты очень оценили такой жест и пост получил большой охват.

Для «Рексхэма» такой жест стал фантастической рекламой, однако Райан и Роб не относятся ко всей ситуации как к шутке.

«Думаю, что с нашей стороны все серьезно, но я не знаю, серьезно ли с его. Уверен, что он счастлив», − сказал МакЭлхенни в интервью S4C.

Рейнольдс добавил: «Я также рад за него. Он делает со своей жизнью именно то, что хочет делать. Он так много отдал ради спорта, который любит. Это весело. Мне нравится, что мы можем делать некоторые вещи, выходящие за рамки общепринятого. Иногда дело доходит до дурачества».

В этом сезоне за «Рексхэм» уже играл один бывший игрок клубов АПЛ − Бен Фостер. 40-летнего вратаря буквально вернули с пенсии и он помог команде стать первыми в лиге. Вероятно, что со следующего сезона в составе появится другая новая звезда − бывший игрок «Рединга» и «Вест Бромвича» Хэл Робсон-Кану предложил свои услуги бесплатно.

С Гаретом Бэйлом все серьезнее. На церемонии вручения наград UK Sports Industry спросила бывшего игрока «Мадрида» и «Тоттенхэма», подпишет ли он контракт с валлийским клубом, то он дал честный ответ: «Нет, я так не думаю. Я больше бы хотел получить бесплатный раунд игры в гольф от Роба».

Похоже, что Бэйл не сильно рвется обратно в футбол. Однако еще есть время. Как факт: Гарет Бэйл никогда не играл за клубы из родного Уэльса. Он воспитанник «Саутгемптона».