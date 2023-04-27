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Де Брюйне − король голевых передач. С момента его трансфера в «Сити» ни один игрок не сделал больше ассистов

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В топе − сразу два защитника «Ливерпуля».

Сайт TransferMarkt привел интересную статистику, которая в очередной раз подчеркивает величие хавбека «Сити» Кевина де Брюйне. С момента его трансфера из «Вольфсбурга» в 2015 году за 76 млн евро ни один из игроков АПЛ и близко не набрал столько голевых передач, сколько бельгиец − 102.

Ближайший преследователь − Кристиан Эриксен, который за это время сыграл за три клуба − «Тоттенхэм», «Брентфорд» и «Юнайтед», сделал «всего» 64 ассистов. Это на 7 больше, чем у занявших третье место Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и Рахима Стерлинга из «Челси» − по 57.

В десятку лучших попали только два защитника и оба представляют «Ливерпуль». Эндрю Робертсон отдал за 7 сезонов 55 голевых передач, тогда как Трент Александер-Арнолд − 52.

Команда Клоппа − лидер по количеству представленных игроков. Кроме Салаха, Робертсона и Трента в список также попал Роберто Фирмино. У него 55 голевых передач.

Полная десятка выглядит следующим образом:

6 комментариев

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Иван Альтов
Де Брюйне невероятно хорош за неполные 8 лет отдать 102 голевые,с отрывом от всех,правда есть паренёк недавно чемпионат мира выиграл у него за 8 лет 109 голевых передач....Ну и забил он раз в 10 на этом отрезке больше чем бельгиец....Вот оно величие!И бомбардир лучший и ассистент
+6
-2
+4
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onsigne
Ответ Иван Альтов
Де Брюйне невероятно хорош за неполные 8 лет отдать 102 голевые,с отрывом от всех,правда есть паренёк недавно чемпионат мира выиграл у него за 8 лет 109 голевых передач....Ну и забил он раз в 10 на этом отрезке больше чем бельгиец....Вот оно величие!И бомбардир лучший и ассистент
Как будто кто-то когда-то всерьез оспаривал величие Месси, но не сравнивать же изучателя пространства с КДБ, который бОльшую часть карьеры играл восьмерку и шестерку. Про Иньесту с Хави вообще можно не вспоминать по такой логике, ведь был Месси, который отдавал столько же и забивал в 10 раз больше них.
+2
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+2
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onsigne
Если посчитать ассист времен Челси, то у КДБ их 103 - обогнал Лэмпарда и сравнялся с Руни. Впереди Фабрегас (111) и Гиггз (162).
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8Scholes8
а сколько это получается если разделить по сыгранным матчам интересно ?
+1
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Никита Киселев
Ответ Иван Альтов
Де Брюйне невероятно хорош за неполные 8 лет отдать 102 голевые,с отрывом от всех,правда есть паренёк недавно чемпионат мира выиграл у него за 8 лет 109 голевых передач....Ну и забил он раз в 10 на этом отрезке больше чем бельгиец....Вот оно величие!И бомбардир лучший и ассистент
зачем глорье Месси пихает его везде и всюду? пост относится к игрокам АПЛ вообще
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Гусеконь
удивительно недооцененный. По идее каждый сезон на золотой мяч должен претендовать
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