В топе − сразу два защитника «Ливерпуля».

Сайт TransferMarkt привел интересную статистику, которая в очередной раз подчеркивает величие хавбека «Сити» Кевина де Брюйне. С момента его трансфера из «Вольфсбурга» в 2015 году за 76 млн евро ни один из игроков АПЛ и близко не набрал столько голевых передач, сколько бельгиец − 102.

Ближайший преследователь − Кристиан Эриксен, который за это время сыграл за три клуба − «Тоттенхэм», «Брентфорд» и «Юнайтед», сделал «всего» 64 ассистов. Это на 7 больше, чем у занявших третье место Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и Рахима Стерлинга из «Челси» − по 57.

В десятку лучших попали только два защитника и оба представляют «Ливерпуль». Эндрю Робертсон отдал за 7 сезонов 55 голевых передач, тогда как Трент Александер-Арнолд − 52.

Команда Клоппа − лидер по количеству представленных игроков. Кроме Салаха, Робертсона и Трента в список также попал Роберто Фирмино. У него 55 голевых передач.

Полная десятка выглядит следующим образом: