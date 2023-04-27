Фанатам «Арсенала» можно только посочувствовать.

Предматчевый набор болельщиков «канониров».

Им действительно было очень волнительно.

Вообще, перед такими матчами все средства хороши.

К сожалению, даже молитвы лондонцам не помогли.

Мартин Эдегор команде не помог

Рэмсдейл спасал, но не всегда

А потом еще и Холнад активировал супер-режим геймера

Теперь по потерянным очкам «Сити» впереди аж на 4 балла

Прощай титул для «Арсенала»?

Фанаты «горожан» в восторге

P.S. Тем временем болельщики «Челси»: «Нам бы ваши проблемы»