«Сити» разгромил «Арсенал» и открыл себе прямую дорогу к титулу: собрали лучшие мемы и реакции соцсетей на триумф команды Гвардиолы🔥🔥🔥
Фанатам «Арсенала» можно только посочувствовать.
Предматчевый набор болельщиков «канониров».
Им действительно было очень волнительно.
Вообще, перед такими матчами все средства хороши.
К сожалению, даже молитвы лондонцам не помогли.
Мартин Эдегор команде не помог
Рэмсдейл спасал, но не всегда
А потом еще и Холнад активировал супер-режим геймера
Теперь по потерянным очкам «Сити» впереди аж на 4 балла
Прощай титул для «Арсенала»?
Фанаты «горожан» в восторге
P.S. Тем временем болельщики «Челси»: «Нам бы ваши проблемы»
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