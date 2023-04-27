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«Сити» разгромил «Арсенал» и открыл себе прямую дорогу к титулу: собрали лучшие мемы и реакции соцсетей на триумф команды Гвардиолы🔥🔥🔥

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Фанатам «Арсенала» можно только посочувствовать.

Предматчевый набор болельщиков «канониров».

Им действительно было очень волнительно.

Вообще, перед такими матчами все средства хороши.

К сожалению, даже молитвы лондонцам не помогли.

Мартин Эдегор команде не помог

Рэмсдейл спасал, но не всегда

А потом еще и Холнад активировал супер-режим геймера

Теперь по потерянным очкам «Сити» впереди аж на 4 балла

Прощай титул для «Арсенала»?

Фанаты «горожан» в восторге

P.S. Тем временем болельщики «Челси»: «Нам бы ваши проблемы»

5 комментариев

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Hella black
В данный момент банда Пепа просто на другом уровне,вот и всё!
+9
0
+9
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Артур Мкртычян
Ответ Kerndl
В финале Кубка Англии, а что?
надеетесь что не получите от сити, в этом финале?
+3
-2
+1
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Евгений Цыбулин
Я бы поменял картинки-для фанатов Челси-тонометр,более важная вешь и вообще:Мы нихрена не понимаем,что происходит?!)))А болел Арсенала-все равно,можно поздравить,для них сезон успешен,как ни крути!!!
0
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0
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Kerndl
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Самое ироничное, кто нас стебет?! Эй, 3 место...вы там гдееееее...гдеееее...гдеее...гдее....
В финале Кубка Англии, а что?
+2
-2
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