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Игроки сборной Англии чуть устроили драку после матча «МанСити» и «Арсенала»: все закончилось массовой потасовкой👊🏻👊🏻👊🏻

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Появление Холанда многих «успокоило».

Команда Пепа Гвардиолы вчера разгромила соперника в 33-м туре АПЛ со счетом 4:1. «Манчестер Сити» продлил серию побед над «Арсеналом» до 8 матчей.

В последний раз «канонирам» удавалось избежать поражения в этом противостоянии 18 июля 2020 года – в Кубке Англии. Тогда они выиграли 2:0 в полуфинале.

С тех пор «горожане» победили 8 раз подряд с общим счетом 21:4. В АПЛ «Сити» обыгрывает «Арсенал» 12 матчей кряду. У лондонцев нет побед с декабря 2015-го.

А по окончании матча свою силу с помощью кулаков решил показать защитник «канониров» и сборной Англии Бен Уайт – свой гнев он обратил к партнеру по сборной Филу Фодену, который тушеваться не стал.

9 комментариев

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Bashir K-ov
Прикольно , Фоден как будто сказал Холанду мол разберись с ним 😅😅
+14
0
+14
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barsiksimba
Ответ Exorcium
"Игроки сборной Англии чуть устроили драку после матча" Простите, а "чуть устроили" этот как?
Это - как "чуть не устроили", только наоборот
+3
0
+3
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Вертуальный
Все потерял Арсенал чемпионство единственный матч был чтоб остановит сити
+3
-2
+1
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Astella Guccio
Ответ Yri Yrov
Холли определенно в школе был задирой , имеются повадки как у Златана
Холанд просто слишком крупный. Но выглядит по спокойнее златана. У златана глаза безумные.
+1
0
+1
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Yri Yrov
Ответ Astella Guccio
Холанд просто слишком крупный. Но выглядит по спокойнее златана. У златана глаза безумные.
Холли ещё в Дортмунде пугал своим взглядом, темперамент есть
+1
0
+1
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Exorcium
"Игроки сборной Англии чуть устроили драку после матча"
Простите, а "чуть устроили" этот как?
+1
-1
0
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Yri Yrov
Ответ Bashir K-ov
Прикольно , Фоден как будто сказал Холанду мол разберись с ним 😅😅
Холли определенно в школе был задирой , имеются повадки как у Златана
0
0
0
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Astella Guccio
Ответ Yri Yrov
Холли ещё в Дортмунде пугал своим взглядом, темперамент есть
Да, я по эпизодам сравнивала как он себя вел в Боруссиии и как в сити.
Он там знатно быковал, в силу своей сырости. А тут с годами начал по спокойнее вести себя.
0
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