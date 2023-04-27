9 комментариев

Игроки сборной Англии чуть устроили драку после матча «МанСити» и «Арсенала»: все закончилось массовой потасовкой👊🏻👊🏻👊🏻
Появление Холанда многих «успокоило».
Команда Пепа Гвардиолы вчера разгромила соперника в 33-м туре АПЛ со счетом 4:1. «Манчестер Сити» продлил серию побед над «Арсеналом» до 8 матчей.
В последний раз «канонирам» удавалось избежать поражения в этом противостоянии 18 июля 2020 года – в Кубке Англии. Тогда они выиграли 2:0 в полуфинале.
С тех пор «горожане» победили 8 раз подряд с общим счетом 21:4. В АПЛ «Сити» обыгрывает «Арсенал» 12 матчей кряду. У лондонцев нет побед с декабря 2015-го.
А по окончании матча свою силу с помощью кулаков решил показать защитник «канониров» и сборной Англии Бен Уайт – свой гнев он обратил к партнеру по сборной Филу Фодену, который тушеваться не стал.
Простите, а "чуть устроили" этот как?
Он там знатно быковал, в силу своей сырости. А тут с годами начал по спокойнее вести себя.