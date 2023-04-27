9 комментариев

Появление Холанда многих «успокоило».

Команда Пепа Гвардиолы вчера разгромила соперника в 33-м туре АПЛ со счетом 4:1. «Манчестер Сити» продлил серию побед над «Арсеналом» до 8 матчей.

В последний раз «канонирам» удавалось избежать поражения в этом противостоянии 18 июля 2020 года – в Кубке Англии. Тогда они выиграли 2:0 в полуфинале.

С тех пор «горожане» победили 8 раз подряд с общим счетом 21:4. В АПЛ «Сити» обыгрывает «Арсенал» 12 матчей кряду. У лондонцев нет побед с декабря 2015-го.

А по окончании матча свою силу с помощью кулаков решил показать защитник «канониров» и сборной Англии Бен Уайт – свой гнев он обратил к партнеру по сборной Филу Фодену, который тушеваться не стал.