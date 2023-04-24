Шестеро были голограммами, трое – в порядке. Рейтинги игроков «Арсенала» на «Этихаде»
«Арсенал» потерпел поражение от «Ман Сити» на «Этихаде» со счетом 4:1. Фанатам лондонцев обидно не только из-за результата, но и из-за характера матча – «Арсенал» мог проиграть и большей разницей в счете.
Вся команда устроила большой коллективный скандал, который сложился из ужасных индивидуальных перфомансов. Сака, Жезус и Зинченко были будто нематериальны, невидимы.
Хотя были и позитивные моменты: Рэмсдейл взял себя в руки после пропущенного удара де Брюйне, и в дальнейшем показывал достойную игру. Вышедшие на замену парни — Жоржиньо, Нельсон, Смит-Роу, Троссард, Нкетия – выступили относительно хорошо, проявив энергию и борьбу.
Итак, вот наш ставший привычным список уровней...
Красным – игроки китайской суперлиги.
Желтоватым – голограммы, непрофессиональные игроки.
Желтым – в порядке.
Зеленым – должны были получить больше времени.
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