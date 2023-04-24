«Арсенал» потерпел поражение от «Ман Сити» на «Этихаде» со счетом 4:1. Фанатам лондонцев обидно не только из-за результата, но и из-за характера матча – «Арсенал» мог проиграть и большей разницей в счете.

Вся команда устроила большой коллективный скандал, который сложился из ужасных индивидуальных перфомансов. Сака, Жезус и Зинченко были будто нематериальны, невидимы.

Хотя были и позитивные моменты: Рэмсдейл взял себя в руки после пропущенного удара де Брюйне, и в дальнейшем показывал достойную игру. Вышедшие на замену парни — Жоржиньо, Нельсон, Смит-Роу, Троссард, Нкетия – выступили относительно хорошо, проявив энергию и борьбу.

Итак, вот наш ставший привычным список уровней...

Красным – игроки китайской суперлиги.

Желтоватым – голограммы, непрофессиональные игроки.

Желтым – в порядке.

Зеленым – должны были получить больше времени.