Хаверц — на Lamborghini, а Канте — уже не на Mini Cooper. Какие автомобили водят игроки «Челси»?
Один роскошнее другого.
Франк Халид, бизнесмен, близкий к миру футбола, опубликовал в своих соцсетях видео, на котором игроки «Челси» покидают базу клуба на личных автомобилях.
Всегда интересно посмотреть, какие машины выбирает себе каждый из футболистов.
Например, как оказывается, Нголо Канте в конце концов сменил свой легендарный Mini Cooper на Mercedes.
Чье авто вам приглянулось больше всего?
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