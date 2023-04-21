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Хаверц — на Lamborghini, а Канте — уже не на Mini Cooper. Какие автомобили водят игроки «Челси»?

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Один роскошнее другого.

Франк Халид, бизнесмен, близкий к миру футбола, опубликовал в своих соцсетях видео, на котором игроки «Челси» покидают базу клуба на личных автомобилях.

Всегда интересно посмотреть, какие машины выбирает себе каждый из футболистов.

Например, как оказывается, Нголо Канте в конце концов сменил свой легендарный Mini Cooper на Mercedes.

Чье авто вам приглянулось больше всего?

3 комментария

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Прекрасная РФПЛ будущего
С такой игрой заслужили на трамвае ездить
+17
-1
+16
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Игровой Канал Артёма
Дядюшка Боули купил)
0
0
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Lavinka
Многовато Урусов .
0
0
0
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