Один роскошнее другого.

Франк Халид, бизнесмен, близкий к миру футбола, опубликовал в своих соцсетях видео, на котором игроки «Челси» покидают базу клуба на личных автомобилях.

Всегда интересно посмотреть, какие машины выбирает себе каждый из футболистов.

Например, как оказывается, Нголо Канте в конце концов сменил свой легендарный Mini Cooper на Mercedes.

Чье авто вам приглянулось больше всего?