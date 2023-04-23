7 комментариев

The Sun сообщает, что «Хаддерсфилд», борящийся за выживание в Чемпионшипе, пожаловался на «Бернли» в комиссию EFL.

Дело в том, что руководство «Хаддерсфилда» считает, будто Венсан Компани специально выставил «слабый» состав на матч с «Редингом», который соперничает с ними за спасительную 21-ю строчку в турнирной таблице.

Матч закончился со счетом 0:0, что принесло «Редингу» одно очко.

Комиссия лиги уже связалась с «Бернли» по этому вопросу. Клуб могут оштрафовать или снять определенное количество очков.

В «Бернли» отрицают озвучиваемые мотивы, настаивая на том, что тренер применил обычную ротацию состава.

Независимо от развязки, будет сложно представить, что «Бернли» упустит первую строчку, учитывая, что отрыв от третьего места составляет 17 очков.