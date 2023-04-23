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😱🤯 Ого, место «Бернли» в АПЛ под угрозой. Команду Венсана Компани подозревают в сдаче матча

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The Sun сообщает, что «Хаддерсфилд», борящийся за выживание в Чемпионшипе, пожаловался на «Бернли» в комиссию EFL.

Дело в том, что руководство «Хаддерсфилда» считает, будто Венсан Компани специально выставил «слабый» состав на матч с «Редингом», который соперничает с ними за спасительную 21-ю строчку в турнирной таблице.

Burnley under investigation by the EFL for potential match fixing in their 0-0 draw with Reading and are facing a points deduction and fine if found guilty : r/Championship

Матч закончился со счетом 0:0, что принесло «Редингу» одно очко.

Комиссия лиги уже связалась с «Бернли» по этому вопросу. Клуб могут оштрафовать или снять определенное количество очков.

В «Бернли» отрицают озвучиваемые мотивы, настаивая на том, что тренер применил обычную ротацию состава.

Независимо от развязки, будет сложно представить, что «Бернли» упустит первую строчку, учитывая, что отрыв от третьего места составляет 17 очков.

7 комментариев

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Андрей Катков
Что за бред, им ничего не надо. Сезон длинный и сложный, спокойно могут дать отдохнуть лидерам
+17
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+17
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#SharkTeam
По мнению Хаддерсфилда досрочный победитель лиги не должен давать отдых лидерам, а должен биться в каждом матче с его соперниками чтобы решить его проблемы?
Хотят так вообще могут молодежкой играть, когда как не сейчас давать игровую практику
+13
-2
+11
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ман сити фейк
Бред полнейший. И это хотят рассмотреть
+5
-2
+3
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Konservator
Ответ ман сити фейк
Бред полнейший. И это хотят рассмотреть
Думаю, что не очень хотят, но обязаны по регламенту.
+1
0
+1
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Kira Graponova
Да бред просто. Новость из ничего
0
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bolshovandrey
в 45 туре к Хаддерсфилду приедет Шеффилд. к тому времени Шеффилд уже должен решить задачу выхода в АПЛ. Надеюсь, приедут основой и накидают авоську
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Седесим Куиндесимов
Ты можешь уйти из Ман. Сити, но Ман. Сити из тебя не уйдет
0
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