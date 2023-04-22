Ожидается, что летом «Челси» покинет куча игроков, поскольку клуб пытается сбалансировать резервы и сократить многочисленный состав.

Standard Sport назвал 15 «счастливчиков», которые с наибольшей вероятностью уйдут в конце сезона.

1. Конор Галлахер. Английский полузащитник на радарах у «Вест Хэма» и «Ньюкасла», но вероятнее всего уедет в «Ливерпуль». «Челси» не будет возражать против его продажи, хотя сделка по аренде могла бы пойти «синим» на пользу.

2. Мейсон Маунт. Отказ полузащитника подписывать новый контракт заставит «Челси» продать его, чтоб получить хоть какую-то сумму. Самым заинтересованным в Маунте является «Ливерпуль».

3. Трево Чалоба. «Челси» был готов отпустить английского защитника после подписания новых ЦЗ, однако лондонцы все еще рассчитывают на него и готовят аренду, потому что у него шестилетний контракт.

4. Калиду Кулибали. После неудачных выступлений «Челси» будет готов продать сенегальского защитника по сниженной цене.

5. Хаким Зиеш. Марокканский вингер едва не перешел в «ПСЖ». Тогда все сорвалось в последние часы из-за бюракритичесих ошибок, но скорее всего, трансфер неизбежно оформят летом.

6. Кристиан Пулишич. «Челси» готов продать американского форварда, у которого остался всего год по контракту. Сообщается, что в нем заинтересованы несколько топ-команд.

7. Матео Ковачич. Хорватский полузащитник является целью «Ман Сити».

8. Пьер-Эмерик Обамеянг. «Челси» недоволен игроком, а игрок недоволен клубом.

9. Рубен Лофтус-Чик. «Челси» без раздумий отпустит полузащитника, если за ним придет хоть какой-нибудь клуб. До истечения контракта остался один год.

10. Кепа. «Челси» готов отпустить испанца, если получит большое предложение. Однако учитывая его зарплату, претендентов не так много.

11. Эдуар Менди. Сенегальский вратарь хочет, чтобы ему платили столько же, сколько Кепе, и «Челси» не готов к этому.

12. Сесар Аспиликуэта. Выглядит очень спорно, но пишут, что «Челси» больше на него не рассчитывает.

13. Леви Колвилл. Защитник может попросить клуб отпустить его, поскольку в нем заинтересованы несколько топ-команд.

14. Ромелу Лукаку. Нападающий предпочитает остаться в «Интере».

15. Денис Закария. Полузащитник сборной Швейцарии вернется в Италию по окончании аренды этим летом.