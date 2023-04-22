In English, please
Блог

«Челси» идет на перестройку. Этим летом могут избавиться от 15 игроков!

Клубы Клубы
Челси Челси
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Сесар Аспиликуэта Сесар Аспиликуэта
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Футбол Футбол

Ожидается, что летом «Челси» покинет куча игроков, поскольку клуб пытается сбалансировать резервы и сократить многочисленный состав.

Standard Sport назвал 15 «счастливчиков», которые с наибольшей вероятностью уйдут в конце сезона.

1. Конор Галлахер. Английский полузащитник на радарах у «Вест Хэма» и «Ньюкасла», но вероятнее всего уедет в «Ливерпуль». «Челси» не будет возражать против его продажи, хотя сделка по аренде могла бы пойти «синим» на пользу.

2. Мейсон Маунт. Отказ полузащитника подписывать новый контракт заставит «Челси» продать его, чтоб получить хоть какую-то сумму. Самым заинтересованным в Маунте является «Ливерпуль».

Arsenal hold talks with Chelsea over Mason Mount – Vanguard News

3. Трево Чалоба. «Челси» был готов отпустить английского защитника после подписания новых ЦЗ, однако лондонцы все еще рассчитывают на него и готовят аренду, потому что у него шестилетний контракт.

4. Калиду Кулибали. После неудачных выступлений «Челси» будет готов продать сенегальского защитника по сниженной цене.

5. Хаким Зиеш. Марокканский вингер едва не перешел в «ПСЖ». Тогда все сорвалось в последние часы из-за бюракритичесих ошибок, но скорее всего, трансфер неизбежно оформят летом.

6. Кристиан Пулишич. «Челси» готов продать американского форварда, у которого остался всего год по контракту. Сообщается, что в нем заинтересованы несколько топ-команд.

7. Матео Ковачич. Хорватский полузащитник является целью «Ман Сити».

8. Пьер-Эмерик Обамеянг. «Челси» недоволен игроком, а игрок недоволен клубом.

9. Рубен Лофтус-Чик. «Челси» без раздумий отпустит полузащитника, если за ним придет хоть какой-нибудь клуб. До истечения контракта остался один год.

10. Кепа. «Челси» готов отпустить испанца, если получит большое предложение. Однако учитывая его зарплату, претендентов не так много.

Kepa Arrizabalaga 'wants to leave Chelsea this summer' – Sports Mole

11. Эдуар Менди. Сенегальский вратарь хочет, чтобы ему платили столько же, сколько Кепе, и «Челси» не готов к этому.

12. Сесар Аспиликуэта. Выглядит очень спорно, но пишут, что «Челси» больше на него не рассчитывает.

13. Леви Колвилл. Защитник может попросить клуб отпустить его, поскольку в нем заинтересованы несколько топ-команд.

14. Ромелу Лукаку. Нападающий предпочитает остаться в «Интере».

15. Денис Закария. Полузащитник сборной Швейцарии вернется в Италию по окончании аренды этим летом.

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bogdan fedyuk
вторую половину сезона кулибали очень сильно проводит. о каких неудачных выступлениях идёт речь - не понятно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bogdan fedyuk
надеюсь кова останется. также было бы хорошо если б маунт принял предложенный контракт. остальных на выход смело
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azizbek Jamalov
Да у всех перестройка, все по 15 игроков продают, мю тоже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rtkcdgzt86
Галахера и Маунта лучше не опускать
Кова думаю не уйдёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий