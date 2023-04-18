In English, please
Блог

«Но надеюсь, они поскользнуться». Игрок «Сити» осторожно похвалил Артету и «Арсенал»

Эмерик Лапорт Эмерик Лапорт
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
Клубы Клубы
Футбол Футбол

«Арсенал» уверенно лидировал в АПЛ еще с осени, но в последних матчах дважды оступился, и теперь разница по потерянным очкам с «Ман Сити» – всего в 1 балл.

О чемпионской гонке высказался защитник «Сити» Эмерик Лапорт:

«Стабильность очень важна, и мы смогли добиться этого. Микель Артета, который был здесь, очень хорошо знает наш стиль игры.

Он фантастический тренер, могу сказать о нем только хорошие слова. То, что мы сейчас боремся наравне с «Арсеналом» – это фантастика. Но надеюсь, в нашей очной встрече они поскользнуться и мы победим».

Laporte: City's title battle with Arsenal is fantastic

И «Сити», и «Арсеналу» еще играть с «Челси» и «Брайтоном». В последнем туре у Пепа еще и выезд к «Брентфорду», который в этом сезоне почти не проигрывает классической шестерке английских топ-клубов.

Календарь «Арсенала» по именам выглядит чуть сложнее (есть гостевой «Ньюкасл»), но не забываем, что «Сити» (в отличие от лондонцев) по-прежнему борется за Кубок Англии и ЛЧ.

Сейчас аналитическая модель FiveThirtyEight оценивает вероятность чемпионства «Арсенала» только в 34%, «Манчестер Сити» – 66%.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Бухгалтер2021
в итоге сити и из лч вылетит и 2-3 будет в таблице
Ержан, вставай, на работу пора
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий