Даже знает, что будет делать с зарплатой.

Бывший игрок Премьер-лиги хочет возобновить свою карьеру и присоединиться к «Рексхэму», чтобы играть за команду бесплатно.

Клуб из пятого дивизиона, принадлежащий Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни, готовится к повышению по итогам этого сезона, на данный момент он лидирует в турнирной таблице с преимуществом в 4 очка.

Голливудские владельцы принесли «Рексхэму» финансовую стабильность, рекламные контракты, новых спонсоров и медийность, благодаря которым к команде присоединяются именитые игроки.

Ради валлийского клуба Бен Фостер, завершивший карьеру в сентябре 2022 года, в прошлом месяце вновь надел бутсы и подписал краткосрочный контракт с клубом.

И теперь в команде может появиться еще один игрок, выступавший в Премьер-лиге.

Хэл Робсон-Кану написал комментарий к посту Рейнольдса и предложил свои услуги.

«Я вернусь в футбол и приду играть за «Рексхэм» в следующем сезоне. Также я буду отдавать свою зарплату благотворительной организации на выбор фанатов».

33-летний нападающий выступал в высшем дивизионе Англии в составе «Рединга» и «Вест Бромвича», но он завершил карьеру в 2021 году, так как после ухода «Альбиона» он не нашел себе новый клуб.

Робсон-Кану остался в памяти болельщиков благодаря его голу в 1/4 Евро-2016. Тогда сборная Уэльса играла против Бельгии, а счет на табло был 1:1.

Нападающий накрутил трех бельгийских защитников перед воротами и вывел Уэльс вперед, попав прямо в сетку. Тот гол принес ему номинацию на премию Пушкаша.