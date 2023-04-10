Непостоянство «Челси» и травма сделали свое дело.

Нголо Канте добился удивительного результата в этом сезоне, хоть это никак и не связано с его успехами на поле.

В последние годы французский полузащитник борется с частыми травмами, но этот сезон стал апогеем — на данный момент он сыграл всего в 5 матчах за «Челси», но теперь футболист наконец-то вернулся в форму.

Сегодня лондонская команда под руководством Фрэнка Лэмпарда играет в гостях у «Реала», и Канте вышел в стартовом составе, при этом достигнув очень странной отметки.

В четырех последних матчах Канте играл под руководством четырех разных тренеров. Конечно же, во многом это произошло из-за долгого восстановления от травмы, но также удивительно, что у команды было уже 4 тренера за сезон.

Выглядело это так:

14.08.2022. «Челси» — «Тоттенхэм» (2:2). Главный тренер: Томас Тухель.

01.04.2023. «Челси» — «Астон Вилла» (0:2). Главный тренер: Грэм Поттер.

04.04.2023. «Челси» — «Ливерпуль» (0:0). Главный тренер: Бруно Сальтор.

12.04.2023. «Реал» — «Челси». Главный тренер: Фрэнк Лэмпард.

Нголо, наверное, немного растерян 😅