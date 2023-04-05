Конфуз дня 😂😂😂 «Болтон» выиграл трофей Английской футбольной лиги, но сложнее всего оказалось подняться на трибуны «Уэмбли»
Некоторые и победе были не сильно рады.
Трофей Английской футбольной лиги (EFL Trophy) - ежегодное соревнование, участниками которого являются 48 клубов из Лиги 1 и Лиги 2, а начиная с сезона 2016/17 и 16 молодежных команд клубов Премьер-лиги и Чемпионшипа.
Является третьим по значимости кубковым турниром в Англии после Кубка Англии и Кубка Английской футбольной лиги.
В этом году в финал кубка пробились «Болтон» и «Плимут» - уверенную победу со счетом 4:0 одержали «странники», но тяжелее всего дался игрокам «Болтона» момент вручения заветного трофея.
Особенно грустен был португалец Рикарду Альмейда 😂
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