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Одна из самых ярких футболисток мира Алиша Леманн забила шедевральный гол на тренировке😱😱😱

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Такое и в мужском футболе редко увидишь.

Нападающая сборной Швейцарии сейчас играет за «Астон Виллу», где 23-летняя красотка уже успела закрутить роман с игроком мужской команды - полузащитником Дугласом Луисом. Пара встречалась год, после чего футболист настоял на расставании.

Леманн - самая известная представительница женского футбола: на ее инстаграм подписаны 11,8 миллионов пользователей, правда саму Алишу расстраивает, что ее подписчиков интересует только ее внешность, а не футбольные успехи.

Впрочем, их можно понять.

Швейцарская футболистка, ставшая звездой соцсетей, отказалась играть на Евро-2022 - Чемпионат

Но на одной из последних тренировок Леманн забила такой гол, после которого она явно заслужила уважение именно ценителей ее футбольных талантов. Просто шедевр.

9 комментариев

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jay 2
Выкладывает столько фото в купальниках и сама не знает, почему всех интересует только ее внешность?
Давайте разбираться.
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Anatolii
Ответ DynamoUfa
Зачем испортила лицо губами этими... ресницами и тд..
Это для нас "испортила", в фемостаде другие критерии
+1
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zotov_l88
Я раз забил примерно, как Зидан в финале ЛЧ, только в пределах штрафной был. А я даже не Алиша
0
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Сын маминой подруги
Салемакерс в матче с "Наполи": "Подержи моё пиво"
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and_ru
Вот это сра..зу я заметил, вот это жо..ра мой сосед.
+1
-1
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TravenS
На тренировках и не такое забивают
+7
-1
+6
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N23
Что шедеврального?
+8
-2
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Виктор Войнов
Ответ DynamoUfa
Зачем испортила лицо губами этими... ресницами и тд..
Зато сиськи ещё держаться))
+1
-2
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DynamoUfa
Зачем испортила лицо губами этими... ресницами и тд..
+1
-1
0
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