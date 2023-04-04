9 комментариев

Такое и в мужском футболе редко увидишь.

Нападающая сборной Швейцарии сейчас играет за «Астон Виллу», где 23-летняя красотка уже успела закрутить роман с игроком мужской команды - полузащитником Дугласом Луисом. Пара встречалась год, после чего футболист настоял на расставании.

Леманн - самая известная представительница женского футбола: на ее инстаграм подписаны 11,8 миллионов пользователей, правда саму Алишу расстраивает, что ее подписчиков интересует только ее внешность, а не футбольные успехи.

Впрочем, их можно понять.

Но на одной из последних тренировок Леманн забила такой гол, после которого она явно заслужила уважение именно ценителей ее футбольных талантов. Просто шедевр.