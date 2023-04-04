9 комментариев

Одна из самых ярких футболисток мира Алиша Леманн забила шедевральный гол на тренировке😱😱😱
Такое и в мужском футболе редко увидишь.
Нападающая сборной Швейцарии сейчас играет за «Астон Виллу», где 23-летняя красотка уже успела закрутить роман с игроком мужской команды - полузащитником Дугласом Луисом. Пара встречалась год, после чего футболист настоял на расставании.
Леманн - самая известная представительница женского футбола: на ее инстаграм подписаны 11,8 миллионов пользователей, правда саму Алишу расстраивает, что ее подписчиков интересует только ее внешность, а не футбольные успехи.
Впрочем, их можно понять.
Но на одной из последних тренировок Леманн забила такой гол, после которого она явно заслужила уважение именно ценителей ее футбольных талантов. Просто шедевр.
Давайте разбираться.