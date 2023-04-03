In English, please
Блог

Вратарь «Арсенала» - настоящий перфекционист: даже после победного матча был недоволен своей игрой и чуть не расплакался😢😢😢

Клубы Клубы
Аарон Рэмсдейл Аарон Рэмсдейл
Арсенал Арсенал
Футбол Футбол

Аарон Рэмсдейл не любит пропускать голы.

В сети завирусилось видео из раздевалки «Арсенала» после победного матча с «Лидсом». «Арсенал» накануне продлил серию без поражений в игровое время до 9 матчей.

Команда Микеля Артеты разгромила соперника (4:1) в 29-м туре АПЛ. В последний раз «канониры» проигрывали в основное время 15 февраля – «Манчестер Сити» (1:3). С тех пор у них 7 побед и 2 ничьих в матчах чемпионата Англии и Лиги Европы. В АПЛ «Арсенал» победил 7 раз подряд – впервые при Артете.

Но даже разгромная победа не принесла радости голкиперу «канониров» - из последних 20 домашних матчей лондонцы 3 раза сыграли на «ноль». Рэмсдейл был так расстроен пропущенному мячу, что его пришлось утешать партнерам.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей MiKi3iP
Он борется за золотую перчатку. А вообще, хорошему киперу всегда обидно пропускать гол, хорошему нападающему всегда обидно если он не забивает и это нормальная реакция на неудачи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis Spiridenock
есть один нюанс, этот фрагмент вообще не с этого сезона
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиксон
он просто в фэнтези поставил себя и зинченко, надеялся на клиншит))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий