Аарон Рэмсдейл не любит пропускать голы.

В сети завирусилось видео из раздевалки «Арсенала» после победного матча с «Лидсом». «Арсенал» накануне продлил серию без поражений в игровое время до 9 матчей.

Команда Микеля Артеты разгромила соперника (4:1) в 29-м туре АПЛ. В последний раз «канониры» проигрывали в основное время 15 февраля – «Манчестер Сити» (1:3). С тех пор у них 7 побед и 2 ничьих в матчах чемпионата Англии и Лиги Европы. В АПЛ «Арсенал» победил 7 раз подряд – впервые при Артете.

Но даже разгромная победа не принесла радости голкиперу «канониров» - из последних 20 домашних матчей лондонцы 3 раза сыграли на «ноль». Рэмсдейл был так расстроен пропущенному мячу, что его пришлось утешать партнерам.