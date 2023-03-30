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«Не понимаю, как они столько платят». Хавертц переживал из-за рекордного ценника. Похоже, сейчас успокаивает новичков

Кай Хавертц Кай Хавертц
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За год в «Челси» Тодд Боули уже потратил 611 млн евро на новичков – некоторые из покупок до сих пор выглядит неоправданно высокими. Но если Боули не смущают высокие ценники, то игроков – бесспорно напрягают.

Кай Хавертц приехал в Лондон еще до эпохи Боули, но за него тоже платили много. 80 млн евро, улетевшие «Байеру», сделали немца самым дорогим подписанием в истории «Челси». Кай долго адаптировался, и начал показывать результаты только после смены роли.

Хавертц рассказал, что ему было не все равно на сумму, которую за него платят. Однако Кай осознает реалии трансферного рынка, и призывает относиться к последним покупкам лондонцев сдержанно.

«Для меня была очень важна моя стоимость. Я стал самым дорогим игроком «Челси». Не понимаю, как они платят столько платят, но в футболе это нормально: посмотрите на наши последние трансферы. Такие ценники оказывают давление – люди думают, что ты Месси. Мне было еще 20, 21 гол. Но люди этого не видят; они видят ценник».

Kai Havertz header puts Chelsea ahead of Wolves just before halftime | NBC Sports

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