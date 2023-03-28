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Появился список самых быстрых защитников АПЛ. Игрок «Арсенала» возглавляет топ⚡️⚡️

Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Киран Тирни Киран Тирни
Борнмут Борнмут
Клубы Клубы
Найеф Агерд Найеф Агерд
Энтони Робинсон Энтони Робинсон
Кайл Уокер Кайл Уокер
Адам Смит Адам Смит
Кристоффер Айер Кристоффер Айер
Джек Стэйси Джек Стэйси
Диогу Далот Диогу Далот
Джеймс Джастин Джеймс Джастин
Тайрон Мингз Тайрон Мингз
Футбол Футбол

Какая скорость!

По данным аналитической компании Squawka, Киран Тирни — самый быстрый защитник в Премьер-лиге в этом сезоне. Игрок «Арсенала» разогнался аж до 35,99 км/ч.

В тройку также вошли Диогу Далот из «Манчестер Юнайтед» (35,76 км/ч) и Джек Стэйси из «Борнмута» (35,64 км/ч).

Вот как выглядит весь топ-10 самых скоростных защитников этого сезона:

Киран Тирни стал единственным защитником, попавшим в топ-10 самых быстрых игроков этого сезона в АПЛ, там он занял 8 место.

На данный момент Бреннан Джонсон из «Ноттингем Форест» является наиболее скоростным футболистом в лиге (36,7 км/ч).

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