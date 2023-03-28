Какая скорость!

По данным аналитической компании Squawka, Киран Тирни — самый быстрый защитник в Премьер-лиге в этом сезоне. Игрок «Арсенала» разогнался аж до 35,99 км/ч.

В тройку также вошли Диогу Далот из «Манчестер Юнайтед» (35,76 км/ч) и Джек Стэйси из «Борнмута» (35,64 км/ч).

Вот как выглядит весь топ-10 самых скоростных защитников этого сезона:

Киран Тирни стал единственным защитником, попавшим в топ-10 самых быстрых игроков этого сезона в АПЛ, там он занял 8 место.

На данный момент Бреннан Джонсон из «Ноттингем Форест» является наиболее скоростным футболистом в лиге (36,7 км/ч).