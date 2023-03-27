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Конте − девятый тренер, которого уволили после игры с «Саутгемптоном». Но есть клуб, встречи с которым чаще отправляли боссов в отставку

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А самый «неприятный» тренер − Эллардайс.

Ресурс Football365 подсчитал, что теперь уже бывший тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте стал девятым, кто получил трудовую книжку на руки после игры против «Саутгемптона». До него такой чести удостаивались Рой Ходжсон («Блэкберн»), Гленн Ходдл («Тоттенхэм»), Марк Хьюз («КПР»), Малки Маккэй («Кардифф»), Нил Уорнок («Кристал Пэлас»), Клаудио Раньери («Фулхэм»), Кике Санчес Флорес («Уотфорд») и Дин Смит («Астон Вилла»). Все они не выиграли у «святых» и ушли в отставку. Но был один человек, который победил «Саутгемптон» и все равно был уволен − это Даниэль Фарке в сезоне-2021/2022 с «Норвичем».

Лишь один клуб чаще увольнял тренеров − «Ливерпуль». На счету «красных» Жан Тигана («Фулхэм»), Ален Перрен («Портсмут»), Тони Адамс («Портсмут»), Рене Меленстен («Фулхэм»), Франческо Гвидолин («Суонси»), Славен Билич («Вест Хэм»), Славиша Йоканович («Фулхэм»), Жозе Моуринью («Юнайтед»), Марку Силва («Эвертон») и Скотт Паркер («Борнмут».

Что касается тренеров, то самым «неприятным», а именно тем, после матчей с которым чаще всего коучи лишались работы, стал Сэм Эллардайс. Просто зацените этот список «жертв» Биг Сэма: Алан Пардью («Вест Хэм»), Мартин Йол («Тоттенхэм»), Лори Санчес («Фулхэм»), Мартин Йол («Фулхэм»), Микаэль Лаудруп («Суонси»), Роберто Мартинес («Эвертон») и Пол Клемент («Суонси»).

Эллардайс − страшный человек. За сезон-2007/2008 он уволил двоих − Мартина Йола и Лори Санчеса, а потом повторил трюк в сезоне-2013/2014 − снова Мартина Йола (теперь не из «Тоттенхэма», а из «Фулхэма») и Микаэля Лаудрупа.

Мартина Йола Сэм Эллардайс увольнял и как тренер «Ньюкасла», и как тренер «Вест Хэма».

На втором месте после англичанина идет Юрген Клопп, который поучаствовал с «Ливерпулем» в шести увольнениях: Гвидолин («Суонси»), Билич («Вест Хэм»), Йоканович («Фулхэм»), Моуринью («Юнайтед»), Марку Силва («Эвертон») и Скотт Паркер («Борнмут»).

Для сравнения Роберто Мартинес уволил пятерых; Рафа Бенитес, Антонио Конте и сэр Алекс Фергюсон − четверых; Арсен Венгер, Клаудио Раньери, Дэвид Мойес − троих, а Брендан Роджерс − двоих.

 

4 комментария

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Никита Никулин
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Ответ bevooch
>Что касается тренером, то самым «неприятным» тренером, Поправьте опечатку в первом тренере
Спасибо!
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#SharkTeam
Мартинесу в список можно еще Манчини добавить
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Lazizbek Gulyamov
Если хотите испортить карьеру как тренера добро пожаловать в ТТХ
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bevooch
>Что касается тренером, то самым «неприятным» тренером,

Поправьте опечатку в первом тренере
+1
0
+1
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