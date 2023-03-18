Мощная история из Кот-д’Ивуара.

Независимость Кот-д’Ивуара – родной страны Дргоба – была провозглашена в 1960 году, но мир страна обрела лишь весной 2007 года. Во многом, благодаря одному поступку Дидье.

16 лет назад именно нападающий «Челси» настоял, чтобы матч между его сборной и командой Мадагаскара прошел в ивуарийском городе Буака – именно там базировались повстанцы, продолжавшие гражданскую войну в стране.

Кот-д’Ивуар тогда победил, а после матча Дрогба встал на колени перед представителями повстанческой армии и умолял их сложить оружие.

Подействовало, хоть и не сразу.

Через несколько недель стороны объявили о прекращении огня, а следующие три года страна наконец-то прожила в мире.

В 2010 году в стране разгорелась новая гражданская война, связанная с президентскими выборами, но заслуг Дрогба это не умаляет.