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В 2007 году нападающий «Челси» Дидье Дрогба остановил войну в Африке - ради этого ему пришлось встать на колени😱😱😱

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Мощная история из Кот-д’Ивуара.

Независимость Кот-д’Ивуара – родной страны Дргоба – была провозглашена в 1960 году, но мир страна обрела лишь весной 2007 года. Во многом, благодаря одному поступку Дидье.

16 лет назад именно нападающий «Челси» настоял, чтобы матч между его сборной и командой Мадагаскара прошел в ивуарийском городе Буака – именно там базировались повстанцы, продолжавшие гражданскую войну в стране.

Кот-д’Ивуар тогда победил, а после матча Дрогба встал на колени перед представителями повстанческой армии и умолял их сложить оружие.

Подействовало, хоть и не сразу.

Через несколько недель стороны объявили о прекращении огня, а следующие три года страна наконец-то прожила в мире.

В 2010 году в стране разгорелась новая гражданская война, связанная с президентскими выборами, но заслуг Дрогба это не умаляет.

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