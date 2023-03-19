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Эдегор выделил 2 игроков «Арсенала», которые станут ключевыми на пути к чемпионству

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Мартин Эдегор считает, что Габриэл Жезус и Александр Зинченко будут ключевыми игроками «Арсенала» в борьбе за титул АПЛ; каждый из них – четырехкратный победитель Премьер-лиги.

«Габриэл вернулся и снова стал отличным дополнением к нашей команде. Ежедневно он отдает всего себя на тренировках, он приходит и выкладывается, как будто это официальная игра.

В «Манчестер Сити» он выиграл несколько трофеев, так что может помочь опытом и энергией. Здорово, что он вернулся.

IMAGES: Gabriel Jesus back in Arsenal training | Arsenal Buzz

Бывшие игроки «Сити» привносят другое мышление: у них есть опыт, и люди слушают, когда они говорят.

Они спокойны под давлением и добавляют много разных вещей. Вся команда помогает друг другу – это главное», – восторгается Эдегор.

В воскресенье «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас»: в четверг команда Артеты вылетела из Лиги Европы, но сегодня может увеличить отрыв от «Сити» до 8 очков.

«Это очень важно. Уже через три дня после поражения «Спортингу» мы играем следующий матч, так что мы не можем жалеть себя. Мы должны восстановиться и убедиться, что победим.

Это хорошо, что мы чувствуем разочарование. Мы должны чувствовать разочарование. Но на поле мы выйдем со свежими мыслями, готовые победить».

2 комментария

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AseiA
Ответ Wekil Halylow
чут инфаркт не случился по ошибке чиал : Эдогор вилетел
Чуть инфаркт не случился от количества ошибок в этом предложении
0
-2
-2
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Wekil Halylow
чут инфаркт не случился по ошибке чиал : Эдогор вилетел
+4
0
+4
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