Они еще и похожи!

Гранит Джака снова неоднозначно отпраздновал забитый гол.

Полузащитник «Арсенала» продемонстрировал жест, который, якобы, любит показывать его дочь. Жена футболиста по ходу матча выложила пост, где девочка копирует движение отца на фоне игрока «Спортинга».

Так или иначе, эту историю не поняли и футболисты «Спортинга».

После игры Педру Гонсалвеш передразнил швейцарца. Португалец также сравнял счет во втором тайме, забив потрясающий гол с середины поля. В итоге победу одержал «Спортинг», переиграв соперника в серии пенальти.

Один вопрос - почему в такие ситуации всегда попадает Джака?