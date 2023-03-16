9 комментариев

Есть и те, кто явно похорошел.

1. Уэйн Руни постарел очень по-британски

2. Роналдо хоть и набрал лишние килограммы, но обаяние не растерял.

3. Адриано🤷🏼‍♂️

4. Самир Насри на массе

5. Уэсли Снейдер давно стал притчей во языцах даже среди сотрудников Sports.ru

6. А вот бразилец Зе Роберто в порядке

7. Египтянин Мидо на пирожках

8. Диего Тристан тоже закусывает регулярно

9. Старина Бенни МакКарти раздобрел, но вырос в толкового узкого специалиста по нападающим

10. Фернандо Торрес стал культуристом

11. Хосе Мари не отстает

12. Тим Ховард тоже в порядке

13. Бэкс явно похорошел

14. Рио Фердинанд продолжает то, что делал на поле, но уже в перчатках - уничтожает соперников.