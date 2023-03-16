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ТОП футболистов, на которых сильно повлияло завершение карьеры - некоторые изменились до неузнаваемости🤯🤯🤯

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Есть и те, кто явно похорошел.

1. Уэйн Руни постарел очень по-британски

2. Роналдо хоть и набрал лишние килограммы, но обаяние не растерял.

3. Адриано🤷🏼‍♂️

4. Самир Насри на массе

5. Уэсли Снейдер давно стал притчей во языцах даже среди сотрудников Sports.ru

6. А вот бразилец Зе Роберто в порядке

7. Египтянин Мидо на пирожках

8. Диего Тристан тоже закусывает регулярно

9. Старина Бенни МакКарти раздобрел, но вырос в толкового узкого специалиста по нападающим

10. Фернандо Торрес стал культуристом

11. Хосе Мари не отстает

12. Тим Ховард тоже в порядке

13. Бэкс явно похорошел

14. Рио Фердинанд продолжает то, что делал на поле, но уже в перчатках - уничтожает соперников.

9 комментариев

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Сергей Лебедев
Блин, срочно надо пепеснимать Игру престолов. Руни - Роберт Баратеон, Роналду - Варис, Фернандо Торрес - Джейме Ланнистер, Хосе Мари - кхал Дрого, Бэкхем - Нэд Старк🤔
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A.G
Эх Руни уже 57, а ведь только вчера зажёг на евро 2004. Это ещё волосы пересадил, лысым ему было бы уже 65.
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Azik-Sagittarius
Руни стал Евдокимовым)
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Алексей Кузьмичев
Так и не скажешь, что Руни один из самых молодых тут)
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cektor
Ответ Digart
Комментарий удален пользователем
старая сеньора ?)
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Effenberg 11
Зе Роберто же увлекается диетами и прочими практиками, вроде йоги, поэтому и играл до 43 (вроде)
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Tollie
и вглядитесь в эти лица.

Счастливые, довольные, мощные, с пузиками Руни, Роналдо, Адриано, Бенни, Мидо и т.д.

и грустные, усохшие от режима и вечных диет Рио, Бэкс, Зе...

шах и мат!
какой путь выберешь ты?!

PS: Хосе Мари просто ещё не осознал, во что ввязался...
+13
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+11
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Оливер Кан удаляет Роберту
Руни, Дристан, Снайдер и Насри - отвратительны.
+2
-6
-4
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Digart
Комментарий удален пользователем
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jem777
Торрес красава! Ваще не постарел. Руни конечно жесть.)))
+9
-1
+8
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