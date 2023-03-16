9 комментариев

ТОП футболистов, на которых сильно повлияло завершение карьеры - некоторые изменились до неузнаваемости🤯🤯🤯
Есть и те, кто явно похорошел.
1. Уэйн Руни постарел очень по-британски
2. Роналдо хоть и набрал лишние килограммы, но обаяние не растерял.
3. Адриано🤷🏼♂️
4. Самир Насри на массе
5. Уэсли Снейдер давно стал притчей во языцах даже среди сотрудников Sports.ru
6. А вот бразилец Зе Роберто в порядке
7. Египтянин Мидо на пирожках
8. Диего Тристан тоже закусывает регулярно
9. Старина Бенни МакКарти раздобрел, но вырос в толкового узкого специалиста по нападающим
10. Фернандо Торрес стал культуристом
11. Хосе Мари не отстает
12. Тим Ховард тоже в порядке
13. Бэкс явно похорошел
14. Рио Фердинанд продолжает то, что делал на поле, но уже в перчатках - уничтожает соперников.
Счастливые, довольные, мощные, с пузиками Руни, Роналдо, Адриано, Бенни, Мидо и т.д.
и грустные, усохшие от режима и вечных диет Рио, Бэкс, Зе...
шах и мат!
какой путь выберешь ты?!
PS: Хосе Мари просто ещё не осознал, во что ввязался...