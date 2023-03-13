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«У моей девушки были трудные времена». Кай Хавертц рассказал, как результаты команды влияют на повседневную жизнь

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Сложно.

Кай Хавертц рассказал об эмоциональных трудностях, которые пришлось пережить ему и его семье в последние несколько месяцев.

«Футбол - это наша жизнь», - сказал Хавертц. «Если вы проиграете игру, то конечно, у вас не будет легкой жизни. Я думаю, что у всех дома, особенно у моей девушки, были времена трудные времена, особенно в последние недели и месяцы.

Kai Havertz's Girlfriend: Who Is Sophia Weber? - SoccerPrime

Зато теперь она снова счастлива, и я тоже. Если у тебя плохой день на работе... ты... Я не скажу этого слова сейчас, но ты плохо себя чувствуешь.

Футбол - это игра, в которой мы испытываем большое давление. Мы хотим сделать фанатов счастливыми, и если этого не выходит, то сложно хорошо проводить время дома.

Мы снова выиграли, а значит можем насладиться этим чувством несколько дней», - добавил полузащитник «Челси».

А вы испытываете подобные чувства дома и на работе?

2 комментария

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VictorVallecano
Бедняга. Надеюсь, миллионы ее парня могут спрашиться ей с этой бедой.
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Фокс&#8772;
Кто эти люди и зачем это здесь?
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