На добавленных минутах к первому тайму матча «Лестер» – «Челси» полузащитник хозяев Дэниэл Амарти грубо сыграл против Кая Хавертца.

На торсе немца остались следы от шипов после того, как игрок «Лестера» ударил его ногой в грудь на 45 минуте.

Поразительно, но Амартей даже не был наказан за этот фол, хотя явно заслуживал хотя бы карточки.

Хавертц отреагировал наилучшим образом – забил победный гол «Челси» уже через несколько минут.

Складывается ощущение, что Амарти ненавидит «Челси», ведь поступает грязно уже не первый раз: в прошлом сезоне он на камеру выкинул вымпел лондонцев.