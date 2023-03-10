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Амарти унижал вымпел «Челси», а вчера жестко ударил Хавертца – Кай красиво ответил

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Дэниэл Амарти Дэниэл Амарти
Кай Хавертц Кай Хавертц
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На добавленных минутах к первому тайму матча «Лестер» – «Челси» полузащитник хозяев Дэниэл Амарти грубо сыграл против Кая Хавертца.

На торсе немца остались следы от шипов после того, как игрок «Лестера» ударил его ногой в грудь на 45 минуте.

Поразительно, но Амартей даже не был наказан за этот фол, хотя явно заслуживал хотя бы карточки.

Хавертц отреагировал наилучшим образом – забил победный гол «Челси» уже через несколько минут.

Report: Leicester 1 Chelsea 3 | News | Official Site | Chelsea Football Club

Складывается ощущение, что Амарти ненавидит «Челси», ведь поступает грязно уже не первый раз: в прошлом сезоне он на камеру выкинул вымпел лондонцев.

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