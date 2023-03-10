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Фанаты «МЮ» разозлились на Вегорста за жест, который ранее Клопп запретил делать на «Энфилде» Гакпо. Разбираем важную ливерпульскую традицию🔍

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Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Коди Гакпо Коди Гакпо
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Все дело в ритуалах «Энфилда».

Свою долю критики после матча получил нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст  -  за то, что коснулся знаменитого знака в подтрибунном помещении «Энфилда» перед унизительным поражением от «красных» со счетом 0:7.

Голландца обвинили в непонимании соперничества между двумя клубами. Нападающий объяснил, что его единственное намерение состояло в том, чтобы «завести» Вирджила ван Дейка перед началом матча. «Из национальной сборной я знаю, что Вирджил всегда прикасается к этому знаку, и я сделал это, чтобы попытаться завести его перед игрой».

Что он делает?» Фанаты «МЮ» раскритиковали Вегорста за касание таблички на « Энфилде» - Чемпионат

Еще в феврале, перед дерби в Мерсисайде, некоторые зрители заметили, что Коди Гакпо прикасается к культовому знаку. Тогда Клопп устроил нагоняй Гакпо - все дело в том, что в первые годы работы менеджером «Ливерпуля» Юрген просил своих игроков не трогать табличку, пока они не поднимут трофей.

«Я сказал своим игрокам не трогать табличку «Это Энфилд», пока они что-нибудь не выиграют». Это знак уважения».

Клопп также упомянул, что сам коснулся этой таблички, когда был менеджером дортмундской «Боруссии», и они проиграли тогда со счетом 0:4.

Помимо Гакпо, который присоединился к клубу в январе и еще не выиграл ни одной награды, новички Рэмзи, Артур, а также Нэт Филлипс, Стефан Байцетич и Риз Уильямс не имеют права прикасаться к заветной надписи.

3 комментария

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Sergey Kuznetsov
нашел кого провоцировать, лапоть) Эмилиано Мартинес на минималках)
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Григорий Шишин
Может уже хватит про эту табличку... 🤔
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Mega-Torres
Откуда инфа что Клопп устроил нагоняй Гакпо? Нигде этого не видел.
Или вы сопоставили, старое правило экстраполировали на новую среду?
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