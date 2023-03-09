In English, please
Блог

Главные свободные агенты предстоящего лета в АПЛ🔥🔥🔥: кого бы забрали первым в свою команду?

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Фил Джонс Фил Джонс
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лестер Лестер
Наби Кейта Наби Кейта
Юри Тилеманс Юри Тилеманс
Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен
Уилфрид Заа Уилфрид Заа
Футбол Футбол

Выбор на любой вкус и цвет.

Юри Тилеманс («Лестер»)

Вильфрид Заа («Кристал Пэлас»)

Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

Чаглар Сеюнджю («Лестер»)

Наби Кейта («Ливерпуль»)

Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»)

Лукас Моура («Тоттенхэм»)

Фил Джонс («МЮ»)

Йерри Мина («Эвертон»)

Джесси Лингард («Нооттингем»)

Давид Де Хеа («МЮ»)

Мануэль Лансини («Вест Хэм»)

Аадама Траоре («Вулверхэмптон»)

Рис Нелсон («Арсенал»)

Виллиан («Фулхэм»)

Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»)

Аксель Туанзебе («Сток»/»МЮ»)

Ну что, кому первому предлагаем контракт?

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
starikhotabich
С учетом того, что три игрока Ливерпуля уходят свободными агентами получить бесплатно Тилеманса было бы наверно Гуд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mansur_axe
Ну за легенду Фила Джонса не побороться , а вот Тилеманса нужна отрывать с руками.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Весь вопрос в личке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zukarello
Лакомые кусочки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Максимов
Конечно же Фила Джонса
Легенда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MARELLE CLOTHES
Помню в пиковой форме лукас моура творил чудеса в ЛЧ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Бондарев
Тилеманса можно в Мерсисайд Ред и норм сэкономить на одном полузащитнике)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aya
Ответ AKhazhi
ДДХ самый лакомый кусочек
Давидушка на 95% остается в МЮ, причем с пониженной зарплатой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В. Бубнов
Двр Хея соскочит и о 0-7 мы начнем вчпоминать с грустью. Ведь нормой будет 0-17
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Осипов
Бобби Фермино, конечно же. Тот, клуб, в который перейдет Бобби, получит невероятного игрока.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Турецкий
Юри Телеманс в Ливерпуль
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Месхи
Йери Мина клялся фанатам что останется, если клуб провалится в Чемпионшип. Очень легко давать такие обещания если контракт летом закончится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великолепный Пеп
Гюндоган и Фирмино прекрасные игроки, несмотря на возраст. Пару лет еще способы усилить большинство команд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gasan4ik
Фил Джонс😂🤣 смешно и грешно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AKhazhi
ДДХ самый лакомый кусочек
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий