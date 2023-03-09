15 комментариев

Выбор на любой вкус и цвет.

Юри Тилеманс («Лестер»)

Вильфрид Заа («Кристал Пэлас»)

Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

Чаглар Сеюнджю («Лестер»)

Наби Кейта («Ливерпуль»)

Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»)

Лукас Моура («Тоттенхэм»)

Фил Джонс («МЮ»)

Йерри Мина («Эвертон»)

Джесси Лингард («Нооттингем»)

Давид Де Хеа («МЮ»)

Мануэль Лансини («Вест Хэм»)

Аадама Траоре («Вулверхэмптон»)

Рис Нелсон («Арсенал»)

Виллиан («Фулхэм»)

Алекс Окслейд-Чемберлен («Ливерпуль»)

Аксель Туанзебе («Сток»/»МЮ»)

Ну что, кому первому предлагаем контракт?