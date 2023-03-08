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😡 😂 «Сукин сын, только не мой защитник, ради Бога!». Фанаты в восторге от того, как Силва поддерживал «Челси» на трибунах

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Бразильцу уже придумали должность.

Тиаго Силва поддерживал «Челси» на трибунах «Стэмфорд Бридж», когда команда играла ответный матч Лиги чемпионов против «Боруссии». Бразилец не мог помочь команде на поле, поскольку вышел из строя из-за травмы.

Жена Силвы показала, как страстно ее муж поддерживает команду, даже когда сам не принимает участия в игре.

Когда Джуд Беллингем грязно сыграл против Риса Джеймса, Силва был в ярости.

Слышно, как он кричит: «Сукин сын, только не мой защитник, ради Бога! Это красная карточка!».

Позже можно увидеть, как он эмоционально празднует победу.

Фанаты «Челси» в восторге.

Mahatutu: «То, что этот человек приехал в «Челси» на закате своей карьеры и стал легендой клуба, невероятно. Поистине один из лучших, кто носил синюю форму нашей команды».

Tatvam: «Как только он повесит бутсы на гвоздь, он должен стать нашим тренером по обороне. Фофана, Чалоба, Бадия, Колвилл - все эти молодые ЦЗ могут многому научиться у него».

Samsop: «Поставьте ему статую!».

Compte: «ОН ОДИН ИЗ НАС!!!».

3 комментария

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Яков Кудяев
такое ощущение что жена Тиагу, курит, причем курит до хера...
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Пузо азара
Ответ WeAreChelsea
Согласен с первым комментарием - невероятно. Легенда! Больше всего хочу, чтоб он всё-таки поднял кубок АПЛ когда-нибудь, как игрок
Шансы на ЛЧ есть в этом сезоне
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0
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WeAreChelsea
Согласен с первым комментарием - невероятно. Легенда! Больше всего хочу, чтоб он всё-таки поднял кубок АПЛ когда-нибудь, как игрок
+4
0
+4
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