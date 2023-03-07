8 комментариев

Прости, Эрик, но такой результат у исторического разгрома.

Эрик тен Хаг после 0:7 заставил игроков «Ман Юнайтед» слушать празднования «Ливерпуля».

Как пишет Mirror, главный тренер «Ман Юнайтед» после поражения заставил игроков молча сидеть в раздевалке и слушать празднования футболистов и фанатов «Ливерпуля». Тен Хаг сказал игрокам использовать это как мотивацию больше никогда не допускать столь безвольных поражений.

После этого тен Хаг жестко раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед». Он сказал, что им повезло возвращаться со стадиона на клубном автобусе, а не с разъяренными болельщиками, которые заплатили деньги, чтобы посмотреть на их безвольную игру.

Как ни странно, на следующий день после матча тен Хаг приехал на базу «Манчестер Юнайтед» в 7 утра.

Хотя вряд ли он теперь любит будильник в 7 утра.

Да и в 8 тоже.

В дерби тен Хага не спас даже любимчик – «мясник» Лисандро.

Во время матча трибуны скандировали фамилию Роналду, который ранее играл за «МЮ» под 7 номером.

А вот Гарначо был на поле.

Обычно говорят, что через неделю это поражение забудется. Но такое – навряд ли.