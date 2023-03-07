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Эрик тен Хаг любит 8 марта намного больше, чем 7 – этот мем мы придумали сами, но соцсети тоже не успокаиваются после дерби «МЮ» и «Ливерпуля»😅

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Прости, Эрик, но такой результат у исторического разгрома.

Эрик тен Хаг после 0:7 заставил игроков «Ман Юнайтед» слушать празднования «Ливерпуля».

Как пишет Mirror, главный тренер «Ман Юнайтед» после поражения заставил игроков молча сидеть в раздевалке и слушать празднования футболистов и фанатов «Ливерпуля». Тен Хаг сказал игрокам использовать это как мотивацию больше никогда не допускать столь безвольных поражений.

После этого тен Хаг жестко раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед». Он сказал, что им повезло возвращаться со стадиона на клубном автобусе, а не с разъяренными болельщиками, которые заплатили деньги, чтобы посмотреть на их безвольную игру.

Как ни странно, на следующий день после матча тен Хаг приехал на базу «Манчестер Юнайтед» в 7 утра.

Хотя вряд ли он теперь любит будильник в 7 утра.

Да и в 8 тоже.

В дерби тен Хага не спас даже любимчик – «мясник» Лисандро.

Во время матча трибуны скандировали фамилию Роналду, который ранее играл за «МЮ» под 7 номером.

А вот Гарначо был на поле.

Обычно говорят, что через неделю это поражение забудется. Но такое – навряд ли.

 

8 комментариев

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Rad0
Ответ MARELLE CLOTHES
ОЧЕНЬ МНОГО ТАКИХ ЛЮДЕЙ,Я ТАК ПОБЕДЫ НЕ ПРАЗДНУЮ КАК ОНИ ПОРАЖЕНИЕ ЧУЖОЙ КОМАНДЫ...
Гиены. Как будто после этого поражения МЮ перестанет быть самым титулованным клубом Англии и главным флагманом английского футбола)
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MARELLE CLOTHES
Ответ Rad0
у жалких людишек своей личной жизни нет, вот они и испражняются в скудоумии, обсуждая чужие неудачи.
ОЧЕНЬ МНОГО ТАКИХ ЛЮДЕЙ,Я ТАК ПОБЕДЫ НЕ ПРАЗДНУЮ КАК ОНИ ПОРАЖЕНИЕ ЧУЖОЙ КОМАНДЫ...
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Stewee
Ответ dan11
7 раз отмерь...
...7 раз пропусти)
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Stewee
Топор (7) Юнайтед, а что, по-моему, звучит.
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Rad0
у жалких людишек своей личной жизни нет, вот они и испражняются в скудоумии, обсуждая чужие неудачи.
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dan11
7 раз отмерь...
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А.В. Бубнов
Да уж. Вот жеж подставил 10 Хагов МЮ.
Новый день, новая порция заслуженных ушат издевательств.

А кого надо благодарить за это?
Верно, Глейзерят. Они нам их привели.
+2
-2
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Real_v_dushe
How many days зачётно)
+3
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+3
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