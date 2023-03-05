Это был глобальный мировой челлендж.

Футболисты английской сборной устроили необычное празднование гола Джейми Варди в товарищеской встрече со сборной Испании. После того как Варди на 48-й минуте забил, замкнув навес Джордана Хендерсона, автор гола вместе с Тео Уолкоттом и Рахимом Стерлингом замер на поле недалеко от испанских ворот.

Таким образом футболисты приняли участие в Mannequin Challenge - глобальном флешмобе, в рамках которого люди должны неподвижно стоять в одном положении, словно манекены, пока их снимает камера.

Получилось очень впечатляюще, хотя у англичан есть достойные конкуренты за звание лучшего празднования ever.