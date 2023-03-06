Счастье для одного ― горе для второго.

Джейми Каррагер выложил в свои соцсети видео, как он и Гари Невилл наблюдают за разгромом «Манчестер Юнайтед» и реагируют на каждый из семи голов «Ливерпуля».

Sky Sports только недавно решил вернуть «камеру комментатора», и это точно было не зря, ведь она запечатлела непередаваемые эмоции легенд «Юнайтед» и «Ливерпуля», которые сегодня работали в эфире.

Как и ожидалось, Каррагер наслаждается каждым голом «красных», а Невилл разочарованно качает головой.

Когда счет дошел до разгромного Джейми, издеваясь над коллегой, сделал с ним селфи, а после седьмого гола бывший игрок «Ливерпуля» начал сумасшедше смеяться от восторга.

Безусловно это очень неожиданный результат для всех. Команде Клоппа было тяжело в этом сезоне, но при должных усилиях они смогут ворваться в топ-4 к лету.

У команды Эрика тен Хага, напротив, все шло очень хорошо, к сегодняшней игре они подошли после 11-матчевой беспроигрышной серии. Однако теперь перед голландским тренером стоит непростая задача — вернуть боевой дух своих игроков после вялой игры на «Энфилде».