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📺 Лучшее видео дня. Реакции Джейми Каррагера и Гари Невилла на все семь голов «Ливерпуля»

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Счастье для одного ― горе для второго.

Джейми Каррагер выложил в свои соцсети видео, как он и Гари Невилл наблюдают за разгромом «Манчестер Юнайтед» и реагируют на каждый из семи голов «Ливерпуля».

Sky Sports только недавно решил вернуть «камеру комментатора», и это точно было не зря, ведь она запечатлела непередаваемые эмоции легенд «Юнайтед» и «Ливерпуля», которые сегодня работали в эфире.

Как и ожидалось, Каррагер наслаждается каждым голом «красных», а Невилл разочарованно качает головой.

Когда счет дошел до разгромного Джейми, издеваясь над коллегой, сделал с ним селфи, а после седьмого гола бывший игрок «Ливерпуля» начал сумасшедше смеяться от восторга. 

Безусловно это очень неожиданный результат для всех. Команде Клоппа было тяжело в этом сезоне, но при должных усилиях они смогут ворваться в топ-4 к лету.

У команды Эрика тен Хага, напротив, все шло очень хорошо, к сегодняшней игре они подошли после 11-матчевой беспроигрышной серии. Однако теперь перед голландским тренером стоит непростая задача — вернуть боевой дух своих игроков после вялой игры на «Энфилде».

3 комментария

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moldfan
У этой истории есть предыстория на самом деле. До игры, в разогреве на SkySports, в разогреве перед игрой. С одной стороны был Карраген и Сунесс, с другой Рой Кин и Гарри Невилл. И Сунесс говорил, что он уверен, что сегодня Ливерпуль уверенно выиграет... И Кин и особенно Гарри, прямо подтрунивали и смеялись.

Так-что Каррагера можно понять. Шо с лицом Гарри ?
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JetAnfild
Это действительно лучшее видео дня.
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Руслан Лысенко
Невилла аж жаль стало(((
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