В 26-м туре Премьер-лиги на «Энфилд» приедут «красные дьяволы».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на предстоящий матч.

Новости команд

«Ливерпуль»

Кэлвин Рэмзи выбыл из строя до конца сезона из-за травмы. Тиаго и Луис Диас встречу также пропустят. Участие в матче Гомеса, Кейта и Артура пока находится под вопросом.

«МЮ»

Кристиан Эриксен, Донни ван де Бек и Антони Марсьяль в Ливерпуль с командой не поедут. Санчо и Шоу, возможно, помогут «красным дьяволам» в воскресном матче.

Возможные составы

Кто одержит победу в этом противостоянии? Делитесь предположениями в комментариях.