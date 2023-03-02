In English, please
Блог

Новости команд и возможные составы на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Юрген Клопп Юрген Клопп
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Кэлвин Рэмзи Кэлвин Рэмзи
Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Донни ван де Бек Донни ван де Бек
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Футбол Футбол

В 26-м туре Премьер-лиги на «Энфилд» приедут «красные дьяволы».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на предстоящий матч. 

Новости команд

«Ливерпуль»

Кэлвин Рэмзи выбыл из строя до конца сезона из-за травмы. Тиаго и Луис Диас встречу также пропустят. Участие в матче Гомеса, Кейта и Артура пока находится под вопросом.

«МЮ»

Кристиан Эриксен, Донни ван де Бек и Антони Марсьяль в Ливерпуль с командой не поедут. Санчо и Шоу, возможно, помогут «красным дьяволам» в воскресном матче.

Возможные составы

Кто одержит победу в этом противостоянии? Делитесь предположениями в комментариях.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий