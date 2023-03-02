Новости команд и возможные составы на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»
В 26-м туре Премьер-лиги на «Энфилд» приедут «красные дьяволы».
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на предстоящий матч.
Новости команд
«Ливерпуль»
Кэлвин Рэмзи выбыл из строя до конца сезона из-за травмы. Тиаго и Луис Диас встречу также пропустят. Участие в матче Гомеса, Кейта и Артура пока находится под вопросом.
«МЮ»
Кристиан Эриксен, Донни ван де Бек и Антони Марсьяль в Ливерпуль с командой не поедут. Санчо и Шоу, возможно, помогут «красным дьяволам» в воскресном матче.
Возможные составы
Кто одержит победу в этом противостоянии? Делитесь предположениями в комментариях.
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