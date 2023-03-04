В сезоне-2022/23 «Челси» с трудом цепляет победы: лондонцы сползли на 10-е место и близки к отставке уже второго главного тренера за 7 месяцев.

Однако футболисты продолжают выкладываться во время матчей. Как от неприятных результатов игроки отвлекаются вне поля – неизвестно. По крайней мере, не о всех.

Мэйсон Маунт, к примеру, снимает тик-токи с ведущей, вероятно, клубного ТВ. Один фанат иронично уверяет, что это «лучший перфоманс Маунта в этом сезоне».