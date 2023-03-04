In English, please
Блог

Видео дня: забавный тик-ток Маунта с девушкой. Похоже, не все в «Челси» поникли от результатов

Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Клубы Клубы
Челси Челси
Футбол Футбол

В сезоне-2022/23 «Челси» с трудом цепляет победы: лондонцы сползли на 10-е место и близки к отставке уже второго главного тренера за 7 месяцев.

Однако футболисты продолжают выкладываться во время матчей. Как от неприятных результатов игроки отвлекаются вне поля – неизвестно. По крайней мере, не о всех.

Мэйсон Маунт, к примеру, снимает тик-токи с ведущей, вероятно, клубного ТВ. Один фанат иронично уверяет, что это «лучший перфоманс Маунта в этом сезоне».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GiGgS11
А зачем переживать? Ты молод, у тебя есть любимая девушка, большой дом, высокооплачиваемая работа.
Каждую неделю на карту падает охренеть какое лавэ...
Не вижу поводов расстраиваться...

P.s. Всегда забавно слушать от людей что-то вроде - "блин, жалко Роналду конечно..."🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nazar Niyazov
Я видел этот видос. Не девушка как- будто, а мачеха его.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lavinka
Болельщики подгорят от такого .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий