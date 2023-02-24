🤯 Лорис Кариус: опозорился в финале ЛЧ, не играл два года, подружился с Бибером. Зато сегодня он может принести «Ньюкаслу» первый титул за 54 года
Возвращение блудного вратаря.
Лорис Кариус подружился с Джастином Бибером после того, как поп-звезда увидела его татуировки.
Парни встретились в Майами в 2015 году и обменялась номерами.
Кариус рассказал об этом в 2016 году: «Мы недавно случайно встретились в отпуске.
Мы остановились в том же месте, в Майами. Ему понравились мои татуировки. Он спрашивал меня о них, а потом мы начали общаться. Вот как это началось».
Вратарь в последний раз выходил на поле в феврале 2021 года, и теперь, как ожидается, вновь порадует зрителей своей игрой в воскресенье. В финале Кубка лиги.
Кариус попадает в поле зрения СМИ только как партнер спортивной ведущей Дилетты Леотты, у которой 8,6 миллиона подписчиков в соцсетях. Об их отношениях было много разговоров.
После проваленного финала ЛЧ 2018 года, Кариус подвергся настоящей травле со стороны английских фанатов - он совершил две грубейших ошибки, которые лишили мерсисайдцев надежд на титул.
Сегодня Лорис дебютирует за «Ньюкасл» в финале Кубка лиги.
Эдди Хау сказал: «Это будет великолепный шанс для него перезапустить карьеру.
Как только это произошло (удаление Поупа), появилось ощущение, что у Кариуса появится еще одна возможность, чтобы войти в историю. Кто знает, как это будет на самом деле?
В этом вся прелесть футбола. Мы никогда не знаем, что произойдет. Эта непредсказуемость делает игру такой удивительной».
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