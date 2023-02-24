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🤯 Лорис Кариус: опозорился в финале ЛЧ, не играл два года, подружился с Бибером. Зато сегодня он может принести «Ньюкаслу» первый титул за 54 года

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Возвращение блудного вратаря.

Лорис Кариус подружился с Джастином Бибером после того, как поп-звезда увидела его татуировки.

Парни встретились в Майами в 2015 году и обменялась номерами.

Кариус рассказал об этом в 2016 году: «Мы недавно случайно встретились в отпуске.

Мы остановились в том же месте, в Майами. Ему понравились мои татуировки. Он спрашивал меня о них, а потом мы начали общаться. Вот как это началось».

Вратарь в последний раз выходил на поле в феврале 2021 года, и теперь, как ожидается, вновь порадует зрителей своей игрой в воскресенье. В финале Кубка лиги.

Кариус попадает в поле зрения СМИ только как партнер спортивной ведущей Дилетты Леотты, у которой 8,6 миллиона подписчиков в соцсетях. Об их отношениях было много разговоров.

После проваленного финала ЛЧ 2018 года, Кариус подвергся настоящей травле со стороны английских фанатов - он совершил две грубейших ошибки, которые лишили мерсисайдцев надежд на титул.

Сегодня Лорис дебютирует за «Ньюкасл» в финале Кубка лиги.

Эдди Хау сказал: «Это будет великолепный шанс для него перезапустить карьеру.

Как только это произошло (удаление Поупа), появилось ощущение, что у Кариуса появится еще одна возможность, чтобы войти в историю. Кто знает, как это будет на самом деле?

В этом вся прелесть футбола. Мы никогда не знаем, что произойдет. Эта непредсказуемость делает игру такой удивительной».

1 комментарий

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Машина Мощная
Шикарная женщина у него, вот что главное)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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