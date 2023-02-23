Дела у босса «Челси» Грэма Поттера идупыт не очень хорошо. 10-е место в Премьер-лиге, неудачи в Лиге Евро, и теперь жена звездного игрока цепляет его в Твиттере. Это уже не первый раз, когда она обижает «Челси».

В прошлом сезоне жена Тиаго Силвы Изабель начала сквернословить, назвав его тогдашнего партнера Тимо Вернера «верме» (по-португальски – «личинка»).

После этого Тиаго сказал жене: «Пожалуйста, не заставляй моих товарищей по команде ненавидеть меня».

Но в сентябре прошлого года Изабель снова «вступилась» за мужа – по ее мнению, персонал клуба расклеил мало фотографий Тиаго на «Стэмфорд Бридж».

А в январе она показала, что здорово разбирается в футболе. «Челси» набрал очень мало очков, и Изабель посчитала необходимым усилить команду достаточно простым скаутским методом – просто найти такого же игрока, как ее муж: «Клубу нужен еще один Силва в атаке и в полузащите».

На этой неделе на прицеле Изабель оказался Грэм Поттер: жена Тиаго лайкнула пост болельщика, назвавшего Поттера «бездельником и тренером, который не разбираете в тактике».

Учитывая, как все закончилось с Тимо Вернером, можно ли считать дни Грэма в «Челси» сочтенными?