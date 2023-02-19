😡 «Мне это не нравится». Эмери раскритиковал решение Мартинеса прибежать на последний угловой. Из-за этого «Арсенал» забил четвертый гол

Дело в статистике.

Унаи Эмери раскритиковал Эмилиано Мартинеса за решение присоединиться к атаке на последних минутах матча против «Арсенала». Игра закончилась победой канониров со счетом 2:4.

Эмери был недоволен действиями Мартинеса. Он считает, что участие вратарей в атаке редко дает положительный результат.

«Наш план игры, конечно, был очень хорош, и на поле нужно принимать решения. В последнем эпизоде Эми решил пойти в нападение, но мне это не нравится. Я ничего ему не сказал ни до, ни после, потому что за всю свою карьеру я никогда не указывал вратарям что делать, и статистические данные идут против команд, которые подключают голкиперов в атаку - они только чаще пропускают», - сказал Эмери.