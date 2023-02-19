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😡 «Мне это не нравится». Эмери раскритиковал решение Мартинеса прибежать на последний угловой. Из-за этого «Арсенал» забил четвертый гол

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Дело в статистике.

Унаи Эмери раскритиковал Эмилиано Мартинеса за решение присоединиться к атаке на последних минутах матча против «Арсенала». Игра закончилась победой канониров со счетом 2:4.

Эмери был недоволен действиями Мартинеса. Он считает, что участие вратарей в атаке редко дает положительный результат.

«Наш план игры, конечно, был очень хорош, и на поле нужно принимать решения. В последнем эпизоде Эми решил пойти в нападение, но мне это не нравится. Я ничего ему не сказал ни до, ни после, потому что за всю свою карьеру я никогда не указывал вратарям что делать, и статистические данные идут против команд, которые подключают голкиперов в атаку - они только чаще пропускают», - сказал Эмери.

6 комментариев

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Mark Andre Ter Shtegen
Ответ Outis
Мартинес не ровня Алиссону.
Потому что он лучше (Мартинез)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Outis
Мартинес не ровня Алиссону.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Фигню сморозил - голов вратарей было предостаточно, голов в пустые ворота не то чтобы много. Проигрывая на последней минуте, нужно цепляться за любой шанс.
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serber23
Ответ Fonbaron
Если статистика против, то на долгой дистанции не стоит идти против статистки. Иначе в каждом матче воротчики бежали бы вперёд. Однако это не работает и Эмери прав. Кстати вспоминается фэйл испанского вратаря когда он в матче Атлетико Рубин и проигрывая 0-1 побежал вперёд и вместо 1-1 получил 0-2. Бердыев так радовался, прямо чуял что вов тором матче засушит игру и пройдёт Атлетико. Так и произошло, Рубин второй матч проиграл 0-1 и прошёл грозный Атлетико. Исключения могут быть только в финалах, да и то, сколько голов забивается в последние мгновения без помощи своего вратаря. А голы с помощью вратаря единичны
Ну в первом матче плей-офф еврокубков действительно глупо вратарю идти в атаку. Это как в концовке первого тайма. Но в чемпионате, где 1 гол вряд-ли будет иметь значение имеет смысл попытаться вырывать ничью. Другое дело, что вопрос в атакующих скилах конкретного вратаря. Если это делает Алисон или Нойер - все логично, если мартинес - есть вопросики
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Fonbaron
Ответ Владимир Андреевич
Сделать так, и потерять ничью в итоге - глупо конечно. Но вы ведь и так и так проиграли бы…
Если статистика против, то на долгой дистанции не стоит идти против статистки. Иначе в каждом матче воротчики бежали бы вперёд. Однако это не работает и Эмери прав. Кстати вспоминается фэйл испанского вратаря когда он в матче Атлетико Рубин и проигрывая 0-1 побежал вперёд и вместо 1-1 получил 0-2. Бердыев так радовался, прямо чуял что вов тором матче засушит игру и пройдёт Атлетико. Так и произошло, Рубин второй матч проиграл 0-1 и прошёл грозный Атлетико.
Исключения могут быть только в финалах, да и то, сколько голов забивается в последние мгновения без помощи своего вратаря. А голы с помощью вратаря единичны
+3
-1
+2
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Владимир Андреевич
Сделать так, и потерять ничью в итоге - глупо конечно. Но вы ведь и так и так проиграли бы…
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