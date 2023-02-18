❤️🥕 Эрлинг Холанд + морковь = любовь. Норвежец постоянно ест этот овощ перед тренировкой

Эрлинг Холанд недавно рассказал, что домашняя лазанья его отца является одним из самых больших секретов его великолепной игровой формы, но как насчет... моркови?

Если вы хоть раз поджидали Холанда у тренировочной базы «Сити», то точно знаете, о чем идет речь.

Норвежский форвард часто останавливается, чтобы раздать автографы болельщикам, и когда он подъезжает, то нередко есть морковку.

Похоже, что употребление моркови стало неотъемлемой частью диеты норвежца, при этом некоторые предполагают, что он просто пытается подать хороший пример своим юным поклонникам, чтобы питаться здоровой пищей.

Эрлинг следует строгому плану питания, в чем он признался в документальном фильме «Холанд: Большое решение».

Холанд сказал: «Другие люди не едят это, но я беспокоюсь о том, чтобы заботиться о своем теле.

Я стараюсь есть качественную еду, которая производится неподалеку. Вы едите мясо - я ем сердце и печень».

Холанд упоминает циркадный ритм, который представляет собой внутренний процесс в организме, регулирующий сон и бодрствование.

«Первое, что я делаю утром, это получаю солнечный свет в глаза - это хорошо для циркадного ритма.

Я также начал немного фильтровать воду. Мне кажется, что это может принести большую пользу моему телу», - добавил Эрлинг.

Норвежец потребляет до 6000 калорий в день.