In English, please
Блог

❤️🥕 Эрлинг Холанд + морковь = любовь. Норвежец постоянно ест этот овощ перед тренировкой

Манчестер Сити Манчестер Сити
Клубы Клубы
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Футбол Футбол

Эрлинг Холанд недавно рассказал, что домашняя лазанья его отца является одним из самых больших секретов его великолепной игровой формы, но как насчет... моркови?

Если вы хоть раз поджидали Холанда у тренировочной базы «Сити», то точно знаете, о чем идет речь.

Норвежский форвард часто останавливается, чтобы раздать автографы болельщикам, и когда он подъезжает, то нередко есть морковку.

Carrots seem to have become an integral part of Haaland's in-car experience
Perhaps the Norwegian is just trying to set his young fans a healthy example

Похоже, что употребление моркови стало неотъемлемой частью диеты норвежца, при этом некоторые предполагают, что он просто пытается подать хороший пример своим юным поклонникам, чтобы питаться здоровой пищей.

Эрлинг следует строгому плану питания, в чем он признался в документальном фильме «Холанд: Большое решение».

Холанд сказал: «Другие люди не едят это, но я беспокоюсь о том, чтобы заботиться о своем теле.

Я стараюсь есть качественную еду, которая производится неподалеку. Вы едите мясо - я ем сердце и печень».

Холанд упоминает циркадный ритм, который представляет собой внутренний процесс в организме, регулирующий сон и бодрствование.

«Первое, что я делаю утром, это получаю солнечный свет в глаза - это хорошо для циркадного ритма.

Я также начал немного фильтровать воду. Мне кажется, что это может принести большую пользу моему телу», - добавил Эрлинг.

Норвежец потребляет до 6000 калорий в день.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша (Тольятти)
Ответ Artem Sarapulov
Братан, если в Химках не фильтровать воду чайник каждый месяц придется менять. Так что мы на шаг впереди Холанда.
🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AlKRD
Солнечный свет в глаза по утрам? Там же погода как в Питере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кокич
Артём Чугунов, исправь последнее предложение.
Ни один человек в мире не может даже существовать на 6 килокалорий в день.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Sarapulov
Братан, если в Химках не фильтровать воду чайник каждый месяц придется менять. Так что мы на шаг впереди Холанда.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий