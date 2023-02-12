Помните мальчугана, который дразнил Джеррарда? Его дело живет - на этот раз попался Тиаго Силва, но бразилец был готов🤙🏻

В итоге все остались довольны.

Оригинальная история случилась в феврале 2006 года, когда «Челси» принимал «Ливерпуль» на «Стэмфорд Бридж». Мальчик с синими волосами в футболке «Челси» сначала подал руку Джеррарду, а затем начал его дразнить.

Аналогичный эпизод случился в минувший уикенд перед матчем «Челси» и «Вест Хэма» - Тиаго Силва, правда, менее серьезно отнесся к шалости маскота и ответил тем же🤙🏻