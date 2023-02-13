«Что мы думаем о «Тоттенхэме?!». KSI приехал в Австралию и запустил свою любимую кричалку «Тоттенхэм» - дерьмо» 😱

Блогер-рэпер-боксер.

Поклонники Логана Пола и KSI дождались своих кумиров в Сиднее. Австралийцы собрались возле отеля, где остановились интернет-звезды.

Тысячи людей вышли на улицы Северного Сиднея, чтобы встретиться с блогерами-боксерами.

Ребята не упустили возможность повеселить толпу, запустив несколько кричалок в мегафон: «Aussie, Aussie, Aussie». В ответ: «Oi, oi, oi».

А вот KSI, известный фанат «Арсенала», решил использовать ситуацию в своих интересах.

В середине интервью с австралийским ведущим Channel 9 англичанин схватил мегафон и крикнул:

«Что мы думаем о Тоттенхэме?!».

Толпа выкрикнула: «S**t! (дерьмо)».

KSI продолжил: «Что мы думаем о s**t?».

И в ответ: «Тоттенхэм!».

Затем толпа вспыхнула и запела: «Мы ненавидим »Тоттенхэм».

Пол и KSI приехали в Австралию, чтобы прорекламировать свой спортивный напиток Prime и недавнее партнерство с UFC.

Блогеры оказались в восторге от поездки.

KSI написал в Твиттере: «Я был в Сиднее меньше часа, и это уже безумие, Lol».

Логан Пол добавил: «Безумная энергия».