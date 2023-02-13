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«Что мы думаем о «Тоттенхэме?!». KSI приехал в Австралию и запустил свою любимую кричалку «Тоттенхэм» - дерьмо» 😱

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Блогер-рэпер-боксер.

Поклонники Логана Пола и KSI дождались своих кумиров в Сиднее. Австралийцы собрались возле отеля, где остановились интернет-звезды.

Тысячи людей вышли на улицы Северного Сиднея, чтобы встретиться с блогерами-боксерами.

Ребята не упустили возможность повеселить толпу, запустив несколько кричалок в мегафон: «Aussie, Aussie, Aussie». В ответ: «Oi, oi, oi».

А вот KSI, известный фанат «Арсенала», решил использовать ситуацию в своих интересах.

В середине интервью с австралийским ведущим Channel 9 англичанин схватил мегафон и крикнул:

«Что мы думаем о Тоттенхэме?!».

Толпа выкрикнула: «S**t! (дерьмо)».

KSI продолжил: «Что мы думаем о s**t?».

И в ответ: «Тоттенхэм!».

Затем толпа вспыхнула и запела: «Мы ненавидим »Тоттенхэм».

Пол и KSI приехали в Австралию, чтобы прорекламировать свой спортивный напиток Prime и недавнее партнерство с UFC.

Блогеры оказались в восторге от поездки.

KSI написал в Твиттере: «Я был в Сиднее меньше часа, и это уже безумие, Lol».

Логан Пол добавил: «Безумная энергия».

6 комментариев

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Пацанчик реальный
Ответ •milord•
Не на первом, а на 9-ом, и не в ла лиге, а апл. Опять забыл таблетки принять?
И не в Лалиге и не в АПЛ,а просто в ЛЕ!
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Пацанчик реальный
Ответ Малойкин Александр
Такими темпами накаркают на себя гнев небес и не станут чемпионами в этом сезоне.. Лучше так кричать по окончании сезона))
Они всю жизнь это кричат!
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DolJun
Ответ •milord•
Не на первом, а на 9-ом, и не в ла лиге, а апл. Опять забыл таблетки принять?
бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь, то, как течет вода и то, как местные кулес неумело пытаются перевести стрелки)
хотелось бы сказать, что ваши подданные умнеют, милорд, но это будет наглая ложь)
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-1
-1
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•milord•
Ответ DolJun
тоттенхэм обидеть может каждый) пусть попробует порофлить над фк мем когда они на 1ом месте в ла лиге)
Не на первом, а на 9-ом, и не в ла лиге, а апл. Опять забыл таблетки принять?
+1
-2
-1
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Малойкин Александр
Такими темпами накаркают на себя гнев небес и не станут чемпионами в этом сезоне.. Лучше так кричать по окончании сезона))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
тоттенхэм обидеть может каждый) пусть попробует порофлить над фк мем когда они на 1ом месте в ла лиге)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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