«Что мы думаем о «Тоттенхэме?!». KSI приехал в Австралию и запустил свою любимую кричалку «Тоттенхэм» - дерьмо» 😱
Блогер-рэпер-боксер.
Поклонники Логана Пола и KSI дождались своих кумиров в Сиднее. Австралийцы собрались возле отеля, где остановились интернет-звезды.
Тысячи людей вышли на улицы Северного Сиднея, чтобы встретиться с блогерами-боксерами.
Ребята не упустили возможность повеселить толпу, запустив несколько кричалок в мегафон: «Aussie, Aussie, Aussie». В ответ: «Oi, oi, oi».
А вот KSI, известный фанат «Арсенала», решил использовать ситуацию в своих интересах.
В середине интервью с австралийским ведущим Channel 9 англичанин схватил мегафон и крикнул:
«Что мы думаем о Тоттенхэме?!».
Толпа выкрикнула: «S**t! (дерьмо)».
KSI продолжил: «Что мы думаем о s**t?».
И в ответ: «Тоттенхэм!».
Затем толпа вспыхнула и запела: «Мы ненавидим »Тоттенхэм».
Пол и KSI приехали в Австралию, чтобы прорекламировать свой спортивный напиток Prime и недавнее партнерство с UFC.
Блогеры оказались в восторге от поездки.
KSI написал в Твиттере: «Я был в Сиднее меньше часа, и это уже безумие, Lol».
Логан Пол добавил: «Безумная энергия».
хотелось бы сказать, что ваши подданные умнеют, милорд, но это будет наглая ложь)