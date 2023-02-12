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Новый тренер «Саутгемптона» проиграл 7 матчей АПЛ из 8. Боссы верили и предложили контракт на 3,5 года, но фанаты заставили уволить

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В воскресенье «Саутгемптон» уволил главного тренера Натана Джонса. Ранее валлиец хорошо зарекомендовал себя в Чемпионшипе, и, вероятно, очень ждал нового вызова. Как только в ноябре ему позвонили из «Саутгемптона», Джонс мигом расторгнул контракт с «Лутоном» и отправился в АПЛ.

Надежды были настолько большими, что с Натаном подписали контракт аж до лета 2026 года. Но что-то пошло не так: за 8 матчей в АПЛ Джонс проиграл 7 и выиграл только 1. Разница мячей при этом: 6-16. Болельщики всерьез загорелись еще после прошлого тура – вот как выглядят комментарии под постом официального аккаунта «Саутгемптона» 6 февраля.

Руководство верило в Джонса, но субботнее поражение объяснить было невозможно. «Саутгемптон» выигрывал «Вулверхэмптон» (1:0), остался в большинстве уже на 27 минуте, но во втором тайме пропустил два мяча и проиграл – и это в домашнем матче.

1 комментарий

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Sergey Pgkgyexcht
> . «Саутгемптон» выигрывал «Вулверхмптон»

А в каком соревновании разыгрывают целый клуб?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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