Новый тренер «Саутгемптона» проиграл 7 матчей АПЛ из 8. Боссы верили и предложили контракт на 3,5 года, но фанаты заставили уволить

В воскресенье «Саутгемптон» уволил главного тренера Натана Джонса. Ранее валлиец хорошо зарекомендовал себя в Чемпионшипе, и, вероятно, очень ждал нового вызова. Как только в ноябре ему позвонили из «Саутгемптона», Джонс мигом расторгнул контракт с «Лутоном» и отправился в АПЛ.

Надежды были настолько большими, что с Натаном подписали контракт аж до лета 2026 года. Но что-то пошло не так: за 8 матчей в АПЛ Джонс проиграл 7 и выиграл только 1. Разница мячей при этом: 6-16. Болельщики всерьез загорелись еще после прошлого тура – вот как выглядят комментарии под постом официального аккаунта «Саутгемптона» 6 февраля.

Руководство верило в Джонса, но субботнее поражение объяснить было невозможно. «Саутгемптон» выигрывал «Вулверхэмптон» (1:0), остался в большинстве уже на 27 минуте, но во втором тайме пропустил два мяча и проиграл – и это в домашнем матче.